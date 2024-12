Brez krize za Barco, Mallorci nasuli kar pet zadetkov

Nogometaši Barcelone so se v 19. krogu španskega prvenstva vrnili na zmagovalne tirnice v svojem slogu. Po tem, ko so na zadnjih treh tekmah dosegli zgolj eno točko, so tokrat na gostovanju pri Mallorci zadeli kar petkrat. Ferran Torres je bil natančen že v 12. minuti, Raphinha v 56. (11-metrovka) in 74. Frenkie de Jong je bil uspešen v 79., v 84. pa je mrežo zatresel še Pau Victor. Za domače je bil v 43. minuti uspešen Vedat Muriqi. Barca ostaja na prvem mestu, toda Madridčani imajo na drugem trenutno dve tekmi manj.