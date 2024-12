Brez Luke, Kyrieja in Klaya preprosto ne gre, nov poraz oslabljenega Dallasa

Trener Dallasa Jason Kidd je posledično najbolj računal na Spencerja Dinwiddieja in P. J. Washingtona , ki nista razočarala. Dinwiddie je v dobrih 35 minutah igre dosegel 30 točk (met iz igre 8/18), tri skoke in šest asistenc, Washington pa se je v 38 minutah igre podpisal pod 28 točk. Dvomestno število točk sta dosegla le še Quentin Grimes (11) in Brandon Williams (10).

Dallas je v prvi četrtini vodil že za 18 točk, a Sacramento je nasprotnike ujel že v drugi četrtini. Po tretji četrtini je Sacramento že vodil, v zadnji četrtini pa so Kingsi pod vodstvom začasnega trenerja in nekdanjega igralca Douga Christieja hitro pobegnili na prednost 10 točk, ki so jo zadržali do konca, in slavili z izidom 110:100. Pri domačih se je s 33 točkami, šestimi skoki in šestimi asistencami izkazal De'Aron Fox. Mejo desetih točk so presegli še Domantas Sabonis s 17 točkami, 16 skoki in sedmimi asistencami, Malik Monk (14 točk, 7 skokov, 6 asistenc), DeMar DeRozan (14 točk) in Trey Lyles (14 točk). Oslabljene Maverickse naslednji obračun čaka v noči na četrtek po našem času, ko se bodo znova v gosteh soočili s teksaškim rivalom iz Houstona.

Izid:

Sacramento King - Dallas Mavericks 110:100 (23:37, 23:33, 27:17, 27:23)

Luka Dončić ni igral.