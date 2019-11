Brez milosti: napadalcu na Özila in Kolašinca deset let zapora

Na obravnavi je Ashley Smith priznal, da je želel oropati omenjena nogometaša Arsenala, natančneje odvzeti dragi uri, vredni približno 230.000 evrov. To mu kljub pomočniku na motorju ni uspelo, potem ko je oba zaščitil bosanski nogometaš Sead Kolašinac.

Pred dnevi je v javnost prišel celoten posnetek ene od kamer, ki je posnela napad na Arsenalova nogometaša. Iz tega je razvidno, da se dva zamaskirana moška na motorju pripeljeta do Özilovega avtomobila in ostrim rezilom grozita Kolašincu. Ker ta ni klonil pod pritiski, se je eden od njih z rezilom nekajkrat tudi dotaknil Kolašničeve roke. Ta se ni ustrašil in ju z pogumnim odzivom pregnal. Sostorilec, 26-letni Jordan Northover je prav tako priznal, da je bil vpleten v napad, a zanj sodišče še ni izreklo (morebitne) kazni. Sodnik Ian Borune je v sodbi sicer dejal, da je Ashley Smith stari znanec policije in da je 'poklicni kriminalec', k čemur je botrovala tudi sicer visoka kazen desetih let zapora.

Posnetek napada na Arsenalov duo si lahko ogledate v spodnjem vdelanem videu.