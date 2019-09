Brez najboljših mož: Čile in Argentina s praznimi naboji

Argentinci so v Los Angelesu nastopili precej oslabljeni. V kadru ni bilo niti Lionela Messija.

V obeh ekipah so manjkali tudi številni zvezdniki. Argentina mora vsaj do novembra počakati na vrnitev Lionela Messija. Temu se bo takrat zaradi suma korupcije iztekel trimesečni suspenz, izrečen med Copo Americo. Obenem je Messi še vedno poškodovan in za Barcelono v novi sezoni še ni zaigral.



Izid:

Argentina - Čile 0:0