Brez ponudb za Balea, Real ga bo dal na posodo

Španska Marca v današnji izdaji piše o tem, da bo Bale, ki so mu hrbet v tej sezoni obrnili tudi zahtevni Realovi navijači, odšel za vsako ceno: ali ga bo Real prodal ali pa bo odšel na posodo.

"Bale nikoli ni doživel razcveta, ki ga ponuja njegov potencial. Tudi zaradi 29 poškodb, ki jih je utrpel v 29 letih ter tudi zaradi introvertiranega značaja. Poleg tega ni bil pripravljen sprejeti vodilne vloge v klubu," so zapisali pri Marci.

BALE

Bale je sicer v dresu Reala zabil 102 gola na 228 odigranih tekmah. Osvojil je štiri lovorike Lige prvakov, štiri naslove klubskega svetovnega prvaka, tri evropske superpokale, en ligaški naslov, en pokalni naslov in en superpokal v Španiji. "Čas Garetha Balea v Realu se zaključuje in to je neizpodbitno," trdijo pri Marci, kjer pišejo tudi o tem, da Real ni prejel niti ene same uradne ponudbe za Valižana. Niti v tej sezoni niti ob koncu prejšnje, ko je v finalu Lige prvakov v Kijevu proti Liverpoolu dosegel dva zadetka in odločil tekmo v korist Reala.

Bale je prejel žvižge navijačev tudi na zadnji tekmi z Athleticom iz Bilbaa. Valižan je sicer priboril kot pred Benzemajevim drugim zadetkom in Francozu odložil žogo za njegov hat-trick. Zidane pravi, da ne razume, zakaj španskemu vezistu Iscu stadion Santiago Bernabeu ploska, Otočanu pa žvižga. "Škoda, saj je imel (Bale, op. a.) priložnost zadeti, žal mi je zanj. Rad bi videl, da bi zadel. A kot vedno se v reči okoli njegove prihodnosti ne želim vmešavati," je dejal Zidane.