Brez službe na hitro ostala Jardim in Pellegrini

Zanimivo je, da je 41-letni portugalski strokovnjak Jardim letos januarja spet prevzel ekipo, čeprav je tri mesece prej v tem klubu že ostal brez službe. Danes je tako drugič v 15 mesecih izgubil delo trenerja pri istem klubu. Kot kaže je bila menjava načrtovana že nekaj časa, saj so imeli v klubu takoj pripravljeni menjavo. "Veseli smo, da lahko potrdimo prihod Roberta Morena. Verjamemo, da bo ekipi prinesel uspehe,"je menjavo pospremil podpredsednik kluba Oleg Petrov. Stolček je Jardimu, ki mu v novi sezoni z ekipo nikakor ni šlo po željah, dokončno zamajal poraz z Lillom v ligaškem pokalu, čeprav je nekaj dni pozneje istega tekmeca v ligi premagal. Monaco je sedmi na lestvici (28 točk), zbral je osem zmag in šest porazov. So pa v zadnjem času igrali bolje, saj so na zadnjih petih tekmah trikrat zmagali in po enkrat izgubili in remizirali.