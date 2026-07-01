Brez šopirjenja: Kek po 15 minutah zamenjal igralca Rijeke

Gabrijel Rukavina je že v tretji minuti srečanja proti Brinju poskrbel za potezo, ki bi razjezila vsakega trenerja, posebej tiste, ki jih štejemo za "staro šolo" nogometa. 22-letnik je pred lastnim golom s predrznim preigravanjem želel žogo skozi noge poslati svojemu nasprotniku, a pri tem ni bil uspešen in je skoraj izgubil posest žoge. Okroglo usnje je sicer na njegovo srečo končalo pri branilcu Rijeke in akcija se ni končala usodno za gol dvakratnih hrvaških prvakov.

To pa ne pomeni, da je Rukavina ušel brez posledic. Matjaž Kek je hitro pokazal, da ne misli trpeti podobnega šopirjenja pred lastnim golom, 22-letnik je moral tako igrišče zapustiti že v 15. minuti. Kmalu po koncu akcije je bilo s hrvaške klopi slišati: "Kaj je Ruki, a se važiš?" Naši nekdanji rojaki imajo v svojem jeziku besedo, ki veliko bolje opiše nespametno potezo krilnega napadalca, a je neprimerna za uporabo v članku. Po poročanju številnih hrvaških medijev naj bi ostre besede zavpil prav Kek, ki seveda slovi po svoji pragmatičnosti in disciplini. S tem ko je mladega driblerja potegnil s terena, je poslal jasno sporočilo vsem svojim varovancem, da je podobno ravnanje nesprejemljivo, njegova avtoriteta pa je neizpodbitna.