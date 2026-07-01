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Nogomet

Brez šopirjenja: Kek po 15 minutah zamenjal igralca Rijeke

Kranjska Gora, 01. 07. 2026 15.57 pred 57 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Matjaž Kek

Matjaž Kek je v svoji drugi epizodi na klopi Rijeke zmagal še na drugi zaporedni pripravljalni tekmi proti slovenskim nasprotnikom. Njegovi varovanci so bili s 3:0 boljši od novopečenega prvoligaša Brinj iz Grosuplja. Bolj kot končni izid pa je pozornost požela poteza 61-letnega Mariborčana, ki je že v 15. minuti zamenjal Gabrijela Rukavino.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gabrijel Rukavina je že v tretji minuti srečanja proti Brinju poskrbel za potezo, ki bi razjezila vsakega trenerja, posebej tiste, ki jih štejemo za "staro šolo" nogometa. 22-letnik je pred lastnim golom s predrznim preigravanjem želel žogo skozi noge poslati svojemu nasprotniku, a pri tem ni bil uspešen in je skoraj izgubil posest žoge. Okroglo usnje je sicer na njegovo srečo končalo pri branilcu Rijeke in akcija se ni končala usodno za gol dvakratnih hrvaških prvakov.

To pa ne pomeni, da je Rukavina ušel brez posledic. Matjaž Kek je hitro pokazal, da ne misli trpeti podobnega šopirjenja pred lastnim golom, 22-letnik je moral tako igrišče zapustiti že v 15. minuti. Kmalu po koncu akcije je bilo s hrvaške klopi slišati: "Kaj je Ruki, a se važiš?" Naši nekdanji rojaki imajo v svojem jeziku besedo, ki veliko bolje opiše nespametno potezo krilnega napadalca, a je neprimerna za uporabo v članku. Po poročanju številnih hrvaških medijev naj bi ostre besede zavpil prav Kek, ki seveda slovi po svoji pragmatičnosti in disciplini. S tem ko je mladega driblerja potegnil s terena, je poslal jasno sporočilo vsem svojim varovancem, da je podobno ravnanje nesprejemljivo, njegova avtoriteta pa je neizpodbitna.

Matjaž Kek
Matjaž Kek
FOTO: X
matjaž kek garbijel rukavina menjava 15. minuta

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KOMENTARJI2

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kick.your-ass
01. 07. 2026 16.39
6 letni Mariborčan.. sej ste bolani. Sicer pa izgleda kot da se je kurč il Kek
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0 0
KiNgKoNg
01. 07. 2026 16.13
6-letni Mariborčan. Ali ga maraš ali pa ne, pri tej starosti je ogromno dosegel.
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