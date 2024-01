Brez vnovičnega spektakla Ronaldo – Messi, zapretila poškodba

Lionel Messi in Cristiano Ronaldo sta v svojih zavidljivih nogometnih karierah drug proti drugemu igrala 37-krat. Četrtkova tekma v Savdski Arabiji je bila poimenovana tudi "Zadnji ples", ki naj bi ga uprizorila nogometaša. Nogometni navdušenci po vsem svetu so si še enkrat zaželeli videti nogometna čarodeja skupaj na zelenici, toda slednje je preprečila poškodba Portugalca. Kot je v sredo novinarjem sporočil trener Al-Nassra Luis Castro , na Riyadh Season Cupu tega tako ne bo moč podoživeti.

Nespodbudne novice pa še vedno puščajo odprto vprašanje? Bomo lahko še kdaj videli Ronalda in Messija skupaj na zelenici? Portugalski zvezdnik je v zadnjem dejanju okrevanja po poškodbi in naj bi se sicer kmalu pridružil svoji ekipi. "Upamo, da bo lahko v naslednjih dneh začel trenerati z ekipo," je še dejal trener. Ronaldo se je poškodoval 23. januarja, zaradi česar je bil klub primoran odpovedati dve prijateljski tekmi na predsezonski turneji po Kitajski.

Čeprav se Ronaldo in Messi, kot kaže letos, ne bosta več srečala, lahko povzamemo njuno medsebojno zgodovino. Messi vodi z goli (22-21) in rekordom (16 zmag, 9 remijev in 11 porazov), in sicer v La Ligi, Ligi prvakov, kraljevem pokalu, španskem superpokalu in mednarodnih prijateljskih tekmah med letoma 2008–2020. Toda če vključimo še lansko tekmo, sta Messi in Ronaldo izenačena, vsak s po 23 zadetki. Toda vprašanje o najboljšem vseh časov bo zagotovo ostalo odprto še naprej!