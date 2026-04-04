Nogomet

Celjani z zmago nad Mariborom naredili velik korak proti naslovu prvaka

Celje, 04. 04. 2026 22.15 pred 23 dnevi 5 min branja 16

Avtor:
A.M. STA
Celje - Maribor

Že pred štajerskim derbijem 28. kroga prve lige je bilo jasno, da bo ta tekma izrednega pomena v boju za naslov prvaka. Obračun so z rezultatom 1:0 dobili grofje, ki imajo zdaj pred vijoličastimi kar 12 točk prednosti. Dvoboj je z evrogolom v 10. minuti odločil Juanjo Nieto. Pred tem sta Mura in Olimpija remizirali z 0:0, Bravo in Koper pa z 1:1.

Za veselje na tribunah celjskega stadiona je v 10. minuti štajerskega derbija poskrbel Juanjo Nieto, ki je po lepi solo akciji sprožil iz velike razdalje in z neubranljivim strelom v levi zgornji kot premagal nemočnega Ažbeta Juga. Vijoličasti so prvič zapretili nekaj minut kasneje, ko je strel Hilala Soudanija blokiral Žan Karničnik. Pri gostih sta nato v razmaku treh minut porumenela dva branilca, Pijus Širvys in Čedomir Bumbić.

Do največje priložnosti v nadaljevanju prvega polčasa je v 40. minuti prišel Armandas Kučys, nov zadetek domačih pa je z izvrstno obrambo preprečil Jug. Nekaj trenutkov kasneje je Jan Repas na drugi strani odlično zaposlil Davida Pejičića, ki je bil premalo natančen za izenačenje. V 43. minuti so bili znova nevarni Celjani, njihovo veselje po strelu Nikole Josifova pa je preprečila vratnica.

Celje - Maribor
Celje - Maribor
FOTO: Luka Kotnik

Gostujoči strateg Feđa Dudić je med odmorom opravil tri menjave. Zelenico so zapustili Soudani, Širvys in Jean Seri, v igro pa so vstopili Tio Cipot, Mark Španring in Nejc Viher. Uvod drugega polčasa je pripadel grofom, ki so bili nevarni prek Josifova in Kučysa, 71. minuta pa je prinesla kratek pritisk Maribora. Najprej je z glavo slabo meril Cipot, nato pa je bil z glavo nenatančen še Luka Krajnc.

Vijoličasti so v končnici tekme iskali izenačenje, a bili pri tem neuspešni. Celjani so z minimalno zmago izpolnili zastavljen cilj in Mariboru pobegnili na 12 točk prednosti.

Olimpija do točke v Murski Soboti

Aktualni državni prvaki, pri katerih je zaradi poškodbe sezono že končal branilec Veljko Jelenković, so imeli od začetka terensko pobudo, ne pa tudi idej, kako ukaniti strnjeno soboško zasedbo, v kateri je zaradi kartonov manjkal Ivan Borna Jelić Balta.

Gledalci so ob takšni predstavi dolgo čakali na prvo resnejšo priložnost, se je pa ta po napaki Olimpijine obrambe v 30. minuti ponudila Muri. V osrčju kazenskega prostora je imel precej časa Kenan Kurtović, a je za malenkost zgrešil cilj.

Mura, ki je imela v prvem polčasu dva strela, Olimpija pa nobenega, je po svojih nekoliko aktivnejših minutah morala poseči po prvi menjavi že v 41. minuti, saj si je Žan Flis ob padcu poškodoval koleno in bržčas že končal sezono.

Bessone sodelovanje z Olimpijo podaljšal do konca naslednje sezone

Federico Bessone, ki je pred dnevi podaljšal pogodbo z Olimpijo, je po neprepričljivi predstavi svojih izbrancev v prvem polčasu na začetku drugega na pomoč poklical Kelvina Oforija, toda to ni prineslo posebnih sprememb, zato sta vstopila še Agustin Doffo in Dino Kojić. V 64. minuti je do strela z glavo prišel Diga, a ni bil posebej nevaren, nevarnejši je bil volej Nina Koutra malce pozneje na drugi strani, vendar je zadel Kojića.

V teh trenutkih je tudi Darjan Slavic osvežil ekipo, v 71. minuti pa so bili njegovi igralci znova blizu zadetku, ko je po podaji z desne strani Borne Proleteja s strelom z glavo zadel prečko ljubljanskih vrat. V 80. minuti so svoj drugi resnejši strel na tekmi sprožili tudi Ljubljančani prek Alexa Blanca, vendar je bil Nejc Dermastija na mestu, tako kot tudi v 89. minuti, ko je z 20 metrov poskusil Kojić.

Remi tudi na tekmi med Bravom in Koprom

Petouvrščeni Bravo in tretjeuvrščeni Koper sta se v Stožicah razšla brez zmagovalca. Glede na prikazano kar pravično, saj je bil Bravo boljši v prvem, Koper pa v drugem polčasu. Bravo je niz nepremaganosti podaljšal na štiri tekme, pred tem je namreč trikrat zapovrstjo zmagal.

Šiškarji, ki so pogrešali bolnega Venusta Baboulaja, so prvi na tekmi zagrozili, ko je po protinapadu pred Metoda Jurharja prišel Martin Pečar, vendar je bil koprski vratar uspešnejši. So pa Ljubljančani v deseti minuti izpeljali še en protinapad, Pečar je opravil večji del posla, ko je stekel od sredine igrišča proti kazenskemu prostoru, nato žogo oddal na svojo desno do Matica Ivanška, ta pa jo je poslal v mrežo za 1:0.

V 14. minuti je z leve strani nevarno sprožil še Sandi Nuhanović, si priboril kot, po njem pa je Ivanšek spet prišel do žoge v kazenskem prostoru, a so Koprčani tudi njegov strel blokirali. Dotlej kar nebogljeni Koprčani so v 17. minuti sicer zadeli, toda iz prepovedanega položaja, v 22. pa je bil z glavo nevaren še Filip Damjanović.

Bravo - Koper
Bravo - Koper
FOTO: NK Bravo

Štiri minute zatem so imeli prebujeni Primorci, pri katerih ni bilo kaznovanega Josipa Iličića, novo izvrstno priložnost za izenačenje, saj je imel Isaac Matondo dvoboj ena na ena z vratarjem Urošem Likarjem, vendar je bil zmagovalec slednji. Po mirnejšem obdobju je v 40. minuti znova zagrozila domača zasedba Aleša Arnola, ko je Fallou Faye prišel do odprtega strela v kazenskem prostoru, Jurhar pa je žogo odbil. Koper je imel nato še eno priložnost prek Damjanovića, a je ostalo pri 1:0.

Zoran Zeljković se je med polčasoma odločil za dvojno menjavo, njegovi izbranci pa so v 49. minuti izenačili. Po podaji Veljka Mijailovića z desne strani je z glavo zadel Bassirou N'Diaye. Isti igralec je imel nekaj trenutkov pozneje še eno izvrstno priložnost, takrat pa je medsebojni dvoboj dobil Likar.

Rezervist Jean Pierre Longonda je bil v 53. minuti blizu novemu koprskemu zadetku, a je zadel vratnico, na drugi strani pa je Bravo v drugem polčasu prvič nase opozoril v 57. minuti. Kamil Manseri je v 70. minuti imel na voljo veliko časa in prostora po podaji N'Diayeja, vendar je zgrešil cilj, pozneje pa se je dogajanje glede priložnosti malce umirilo. V 90. minuti in sodniškem dodatku je bilo še malce bolj vroče po zahtevah domače in gostujoče ekipe za enajstmetrovko, a v obeh primerih do te ni prišlo, tako da sta si ekipi razdelili plen.

Bravo - Koper
Bravo - Koper
FOTO: NK Bravo

Prva liga, 28. krog, izidi:

Mura - Olimpija 0:0

Bravo - Koper 1:1 (1:0)

Celje - Maribor 1:0 (1:0)

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

motorist_mb
06. 04. 2026 08.48
Čestitka grofom za naslov,pubeci žal imajo vozeka na klopi 😡
JAZsemTI
05. 04. 2026 10.30
Čmaribor😏
Zdravko Lajh 1
05. 04. 2026 10.02
Precej žalostna predstava Maribora. Igra brez idej, brez neke volje po zmagi,. Po mojem mnenju sta si pozitivno oceno zaslužila samo Ažbe Jug in Luka Kranjc. Na srečo tudi Celjani niso bili bistveno boljši.
mackon08
05. 04. 2026 09.27
Olimpija je po sreči osvojila točko proti Muri, sramota od precenjene ekipe. Brez pomoči sodnikov Olimpija ne premaga nikogar.
Zdravko Lajh 1
05. 04. 2026 10.04
Očitno je vsaj polovica slovenskih sodnikov na plačilni listi Olimpije..
PetindvajsetUR
05. 04. 2026 09.21
Cjele bo zasluzeno prvak. Igrajo gledljiv nogomet, primerljiv z marsikaterim klubom v Evropi.Če Kolotilo ostane se nekaj casa in se malce okrepi kader, bi res znali v roku par let glesat Ligo prvakov v Celju. Bravo Cjele!
St. Gallen
05. 04. 2026 08.40
11 m da ali ne. Pri Smajcu ne
Zdravko Lajh 1
05. 04. 2026 10.06
... pa pri Obrenoviču, Kajtazoviču in še nekaterih
gogi_
05. 04. 2026 08.07
Vijolice cvetijo pomladi. Hahaha leta 2036 mogoce. Dooolgo nazaj v casih gospoda Zahovica je maribor imel vsaj nogomet,sedaj nimajo nic omembe vrednega,edino KFC in prehod Sentilj,oa se to ni v mariboru,je le obmejni zaselek,delavsko naselje za Avstrijske tovarne.
Galaktik111
05. 04. 2026 09.13
Po svoje maš prav, samo si pozabo, da ljudje v delavskem zaselku zaslužijo 1x več kot ti. Imajo dobra stanovanja, lepe hiše, super avte, otroci lepo situirani. Ti pa si revš3, hlapčevsko slovensko.
gogi_
05. 04. 2026 10.24
Galaktik ni vazno kolk kdo zasluzi ,vazno je kako zivis in kako te kdo obravnava. Pustiva koliko zasluzim ker ni pomebno ,kaj mam in kako so otroci situirani. Nisem nikomur hlapec,delam zase in imam vse kar si zelim in rabim,nusem pa hlapec tujemu narodu in se nikomur ne klanjam. Otroci v vasem zaselku se slovensko ne govorijo vec,podrte hise in socialna stanovanja podarjena po jazbinsku. Avte pa na puf ,dona pa fizol in repo. Hvala bogu da ste tam ko ste . Sitote brez identitete.
Lucas Grof
04. 04. 2026 21.11
Gremoooo Celjeeeee 💙💛💙💛
za bojši jutri
04. 04. 2026 21.10
Šmajc in njegova rumena mrzlica.
Cupko
04. 04. 2026 21.04
To je res težko gledati. Niti dobre šanse v 96 minutah. A je to fuzbal?
Sl0venc
04. 04. 2026 19.18
Naš nogometa je velik dolgčas.
NkMaribor
04. 04. 2026 17.32
Bravo Mura!
