Brez zmagovalca med Domžalami in Muro

Tekma se je kar živahno začela, med drugim je Amar Beganović v zadnjem trenutku izbil žogo Ivanu Durdovu, od daleč je nato poskusil Arnel Jakupović, a tako kot Ajdin Mulalić po strelu Mihaela Klepača je tudi Klemen Mihelak dobro opravil sovje delo. V 14. minuti pa je bil pri domači zasedbi nenatančen Franko Kovačević.

V 25. minuti je po levi strani pred Mulalića prišel Klepač, vendar je domžalski vratar spet dobro posredoval. Na drugi strani pa so njegovi soigralci povedli štiri minute pozneje, ko je po Jakupovićevi podajo zadel Matej Podlogar z nizkim strelom iz osrčja kazenskega prostora. Toda črno-beli so takoj vrnili, v 32. minuti je namreč z glavo lepo zadel Tio Cipot po podaji Martina Šrolerja s prostega strela z desne strani.

Takoj zatem je moral znova posredovati Mulalić po močnem strelu Beganovića močno z desne strani kazenskega prostora, kar je bila zadnja priložnost v prvem delu.

Kmalu po začetku drugega dela je imel Kovačević pri domačih izjemno priložnost za novo vodstvo, a je z glavo zgrešil z vsega treh metrov. Domžalčani so bili odločnejši v teh trenutkih, v 61. minuti je Jakupović prišel do strela iz bližine, vendar mu je Mihelak preprečil veselje. V 63. minuti pa bi gosti lahko kaznovali zapravljene priložnosti, saj so prišli do najstrožje kazni, a jo je Mirlind Daku, ki je že pri zaletu kazal neodločnost, zapravil, izkazal se je Mulalić.

Ta je posredoval tudi malce zatem po strelu Kaija Cipota, v 77. minuti pa so rumeni povedli. Jakupović je z desne strani natančno podal pred gol, kjer je bil najvišji Durdov in z glavo zadel za 2:1. Durdov je tako vpisal svoj šesti gol in se na vrhu lestvice strelcev začasno izenačil s Koprčanom Andrejem Kotnikom, Olimpijinim Mustafo Nukićem in Dakujem.

So pa Domžalčani v 86. minuti ostali brez Durdova, ki je bil izključen po prekršku nad Kaijem Cipotom. To pa so Sobočani izkoristili v 94. minuti, ko je po podaji z desne strani z glavo zadel Daku in se tako spet sam prebil na vrh strelske lestvice.

Domžale bodo v 12. krogu v soboto gostovale v Sežani, Mura pa bo dan pozneje gostila Celje.