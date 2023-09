Brez zmagovalca na derbiju za severni London

Prva resna priložnost na srečanju je pripadla domačinom, ki so v 14. minuti zapretili preko Gabriela Jesusa, čigar strel je obranil Guglielmo Vicario. Minuto pozneje je kot prvi porumenel Destiny Udogie, ki si je nekaj sekund po tem privoščil veliko napako v obrambi, ki je Eddie Nketiah ni uspel izkoristiti. V 26. minuti je Arsenal znova napadel preko Bukaya Sake, po njegovem strelu pa je nerodno interveniral Cristian Romero in žogo poslal v svojo mrežo. Na prvo konkretno priložnost svojih ljubljencev so morali navijači Tottenhama čakati vse do 38. minute, ko se je po odlično izdelani akciji in strelu Brennana Johnsona z izvrstno obrambo izkazal David Raya. Varovanci Angeja Postecoglouja so si v naslednjih minutah priigrali še nekaj priložnosti in v 42. minuti prišli do zasluženega izenačenja. James Maddison je na levi strani domačega kazenskega prostora iz igre vrgel Sako in pred vrati našel Heung-min Sona, ki je z natančnim strelom ob pomoči vratnice premagal vratarja Arsenala.

Romero, ki je v prvem polčasu dosegel avtogol, je v uvodnih minutah drugega dela srečanja v svojem kazenskem prostoru igral z roko, glavni sodnik Robert Jones pa je po ogledu posnetka pokazal na belo točko. Enajstmetrovko je z močnim strelom po sredini gola uspešno realiziral Saka in poskrbel za ponovno vodstvo Arsenala. Prednost topničarjev pa ni trajala dolgo, saj je dve minuti pozneje znova udarila naveza Maddison - Son, kapetan Spursov pa se je podpisal še pod drugi zadetek na tekmi. V nadaljevanju smo na stadionu Emirates spremljali raztrgano igro, ki je bila povsem drugačna od atraktivnega nogometa, s katerim sta ekipi navdušili v prvem polčasu. V zaključku srečanja so si domačini priigrali še nekaj polpriložnosti, rezultat pa se do zadnjega sodnikovega žvižga ni več spremenil.