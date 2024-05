Brez zmagovalca na obračunu Rome in Juventusa

Drugouvrščeni Milan, njegovi navijači, ki zahtevajo izboljšave v klubu, so protestno molčali med tekmo (ultraši so jo predčasno tudi zapustili), je gostil Genoo in se z njo razšel s 3:3. Genovčani so vodili z 1:0 in 2:1, nato sta v 72. in 75. minuti za preobrat poskrbela Matteo Gabbia in Olivier Giroud, točko pa je gostom prinesel avtogol Malicka Thiawa v 87. minuti.

Cagliari in Lecce sta se razšla z 1:1, Empoli in Frosinone z 0:0, Verona pa se je malce dvignila na lestvici po zmagi z 2:1 nad Fiorentino.

V soboto so nogometaši Interja, ki so si že pred časom zagotovili naslov prvaka, na gostovanju pri Sassuolu izgubili z 0:1. Sassuolo, ki se bori za obstanek, je proti Interju zadel v 20. minuti, strelec je bil Armand Lauriente. Za Inter je bil to šele drugi poraz sezone.