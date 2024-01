Štirje zadetki in delitev točk med Manchester Unitedom in Tottenhamom

Tekma med Manchester Unitedom in Tottenhamom se je začela po željah domačih, ki so prišli do vodstva že v 3. minuti. Po preigravanju Marcusa Rashforda se je žoga srečno odbila do Rasmusa Hojlunda, ta pa je z močnim strelom premagal Guglielma Vicaria. Po prejetem zadetku so kontrolo nad igro prevzeli gostje, za kar so bili nagrajeni v 19. minuti. Pedro Porro je z natančno podajo iz kota našel Richarlisona, ki je z glavo premagal nemočnega Andreja Onanaja in poravnal izid. Tottenham je bil v nadaljevanju prvega polčasa nevarnejši, kljub temu pa so naslednji zadetek zabili domačini. V 40. minuti se je po lepi dvojni podaji s Hojlundom pred gostujočimi vrati znašel Rashford in z natančnim strelom premagal Vicaria. V izdihljajih prvega polčasa so bili nogometaši Tottenhama blizu drugega zadetka, slavje Christiana Romera po strelu z glavo pa je preprečila prečka.