Nogomet

Brez zmagovalca v Neaplju

Ljubljana, 15. 02. 2026 23.45 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Rasmus Hojlund

Nedeljski spored 25. kroga italijanske nogometne lige je postregel z derbijem juga med Napolijem in Romo, ta se je končal z 2:2.

Roma je v Neaplju povedla v sedmi minuti, Donyell Malen je dosegel svojega prvega od dveh golov na tekmi. Vmes je v 40. minuti izenačil Leonardo Spinazzola, Malen je nato zadel v 71. z bele pike, Alisson Santos pa je domače navijače razveselil z novim izenačenjem v 82. minuti.

Verona je tokrat brez slovenskega reprezentanta Sandija Lovrića v gosteh pri Parmi izgubila z 1:2, zmagoviti gol je v 93. minuti dosegel Matteo Pellegrino. Gosti so od 11. minute igrali brez izključenega Gifta Orbana.

Sandi Lovrić
Sandi Lovrić
FOTO: AP

Udinese je proti Sassuolu, sosedu z lestvice, izgubil z 1:2, potem ko sta preobrat v drugem polčasu med 56. in 58. minuti zrežirala Armand Lauriente in Andrea Pinamonti.

Cremonese in Genoa sta se razšla z 0:0, Torino pa je izgubil proti Bologni z 1:2. Nikola Vlašić je goste z avtogolom popeljal v vodstvo, nato poskrbel za izenačenje, zmago Bologne pa je prinesel gol Santiaga Castra v 70. minuti.

Preberi še Inter v izdihljajih derbija do zmage proti Juventusu

V soboto sta vodilni Inter in četrtouvrščeni Juventus igrala derbi kroga. Na razburljivi tekmi, na kateri so Torinčani cel drugi polčas igrali z igralcem manj, so slavili Milančani s 3:2, odločilni gol je v 90. minuti prispeval Piotr Zielinski.

Pred tem je ambiciozni Como gostil Fiorentino in doživel peti poraz v sezoni. Firenčani, ki bijejo boj za obstanek, so slavili z 2:1. Lazio je doma izgubil proti Atalanti z 0:2.

Preberi še Modrić junak pomembne zmage Milana ob slonečem stolpu

V petek je drugouvrščeni Milan gostoval pri predzadnji Pisi in zmagal z 2:1. Luka Modrić je zmagoviti zadetek dosegel v 85. minuti.

V ponedeljek bosta krog zaprla Cagliari in Lecce.

Inter ima na vrhu lestvice 61 točk, Milan je pri 53, Napoli pri 50, Roma pri 47, Juventus pri 46, Atalanta pri 42, Como pa pri 41.

nogomet serie a

Atletico z Oblakom visoko izgubil proti Rayu Vallecanu

