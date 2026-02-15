Brez zmagovalca v Neaplju

Roma je v Neaplju povedla v sedmi minuti, Donyell Malen je dosegel svojega prvega od dveh golov na tekmi. Vmes je v 40. minuti izenačil Leonardo Spinazzola, Malen je nato zadel v 71. z bele pike, Alisson Santos pa je domače navijače razveselil z novim izenačenjem v 82. minuti. Verona je tokrat brez slovenskega reprezentanta Sandija Lovrića v gosteh pri Parmi izgubila z 1:2, zmagoviti gol je v 93. minuti dosegel Matteo Pellegrino. Gosti so od 11. minute igrali brez izključenega Gifta Orbana.

Sandi Lovrić FOTO: AP

Udinese je proti Sassuolu, sosedu z lestvice, izgubil z 1:2, potem ko sta preobrat v drugem polčasu med 56. in 58. minuti zrežirala Armand Lauriente in Andrea Pinamonti. Cremonese in Genoa sta se razšla z 0:0, Torino pa je izgubil proti Bologni z 1:2. Nikola Vlašić je goste z avtogolom popeljal v vodstvo, nato poskrbel za izenačenje, zmago Bologne pa je prinesel gol Santiaga Castra v 70. minuti.

V soboto sta vodilni Inter in četrtouvrščeni Juventus igrala derbi kroga. Na razburljivi tekmi, na kateri so Torinčani cel drugi polčas igrali z igralcem manj, so slavili Milančani s 3:2, odločilni gol je v 90. minuti prispeval Piotr Zielinski. Pred tem je ambiciozni Como gostil Fiorentino in doživel peti poraz v sezoni. Firenčani, ki bijejo boj za obstanek, so slavili z 2:1. Lazio je doma izgubil proti Atalanti z 0:2.