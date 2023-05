Brighton odščipnil točki Cityju

Nogometaši Manchester Cityja, ki so si že pred časom zagotovili naslov angleških prvakov, so na zaostali tekmi 32. kroga angleške lige v Brightonu igrali neodločeno 1:1 in tako tekmo pred koncem prednost pred drugouvrščenim Arsenalom povečali na osem točk.

Brighton si je s točko dokončno zagotovil nastop v evropski ligi, ponosen pa je lahko tudi na dejstvo, da je prekinil niz 12. zaporednih zmag sinje-modrih, ki pa so še na 25. zaporedni tekmi v vseh tekmovanjih ostali neporaženi. City, ki je igral skoraj v popolni postavi, je proti šestouvrščeni ekipi prvenstva v 25. minuti v vodstvo popeljal Phil Foden, v 38. pa je s fantastičnim strelom od daleč izenačil Julio Cesar Enciso. Najboljši strelec angleške lige Erling Haaland je v 79. minuti sicer zatresel mrežo (to bi bil 53. gol v sezoni), a je njegov gol po ogledu posnetka sodnik zaradi prekrška norveškega napadalca razveljavil. Norvežan je v prvem polčasu zapravil tudi nekaj priložnosti. Angleško prvenstvo, zaostala tekma 32. kroga, izid:

Brighton - Manchester City 1:1 (1:1)

Enciso 38.; Foden 25.