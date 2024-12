Brighton grozi hrvaškemu nižjeligašu in zahteva spremembo grba

"Recimo temu, da je bila izražena grožnja, na koncu pa je pisalo, da zahtevajo le spremembo grba in da se ne bodo podajali v pravne postopke. Očitno so šele zdaj videli, da gre za logotip, ki je očitno kopiran," Mađarićeve besede navajajo hrvaški mediji.

Jadran Galeb to ime nosi pod leta 2001, ko je prišlo do združitve klubov iz vasi Kuzminec in Koledinec. NK Jadran je bil leta 1947 ustanovljen v Kuzmincu, NK Galeb pa leta 1963 v Koledincu. Ni povsem jasno, zakaj so se ob združitvi odločili za ime in grb, ki vključuje galeba, saj se vasi nahajata v Podravini. "Nista na Jadranu in nimata povezave z galebi," so ob tem zapisali na spletni strani Indexa.