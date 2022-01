Chelsea ni izkoristil tekme odigrane vnaprej in zgolj remiziral z Brightonom

Nogometaši Brightona so zapretili prvi in sicer že v tretji minuti, ko je po lepi podaji Dannyja Welbecka neoviran do strela prišel Jakub Moder, a je streljal kakšen meter mimo gola. Gostje so do prve resne priložnosti prišli v 15. minuti, ko je poletna okrepitev Romelu Lukaku odložil žogo kapetanu Cesarju Azpilicueti, ta pa je močno sprožil v desni zgornji kot Roberta Sancheza, ki je bil na pravem mestu in je žogo odbil v kot.

Domačini so imeli v prvem polčasu terensko premoč, veliko težav je Chelseajevi obrambi povzorčal prav nekdanji igralec modrih Tariq Lamptey, ki je bil prehiter tako za Jorginha na sredini igrišča, kot Marcosa Alonsa na levi strani obrambe. Kljub pritisku Brightona, so prvi v polno zadeli gostje. V 28. minuti je po najdaljšem Chelseajevem napadu do tedaj N'Golo Kante žogo odložil Hakim Ziyechu, Maročan pa je kakšne tri mete izven kazenskega prostora močno sprožil z levico in zadel v spodnji desni kot vratarja Sancheza. Španec se je žoge sicer dotaknil, a je bil strel premočan, da bi ga lahko obranil.