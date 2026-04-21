Nogomet

Brighton z zmago prehitel Chelsea

Brighton, 21. 04. 2026 22.43 pred 7 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Brighton - Chelsea

Nogometaši Brightona in Chelseaja so odigrali prvo tekmo na ves teden razvlečenega 34. kroga angleške lige. Brighton je še poglobil krizo londonskega kluba in ga premagal s 3:0. To je bil že peti zaporedni poraz Londončanov brez doseženega gola ter sedmi na zadnjih osmih tekmah.

Z njim so še dlje od Lige prvakov, izgubili so tudi šesto mesto, saj jih je Brighton prehitel, v nadaljevanju kroga pa jih lahko prehiti še kdo.

Chelsea je na jugu Anglije spet razočaral. V obrambi je storil številne napake, v napadu pa ni pokazal praktično ničesar. Lahko je celo zadovoljen, da je prejel samo tri gole, domači so predvsem v polčasu zapravljali priložnost za priložnostjo.

Povedli so že v tretji minuti, ko je po kotu žoga prišla do Ferdija Kadiogluja, ki ni okleval strelom in ji našel pot v mrežo. Drugi polčas so v prvem katastrofalni gosti začeli bolje, a po protinapadu prejeli drugi zadetek, strelec je bil Jack Hinshelwood, pred tem so gosti zaradi domnevnega igranja z roko domačega igralca zahtevali najstrožjo kazen. Tretji gol je ob koncu tekme dosegel Danny Welbeck.

nogomet premier league brighton chelsea
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

