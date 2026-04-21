Brighton z zmago prehitel Chelsea

Z njim so še dlje od Lige prvakov, izgubili so tudi šesto mesto, saj jih je Brighton prehitel, v nadaljevanju kroga pa jih lahko prehiti še kdo.

Chelsea je na jugu Anglije spet razočaral. V obrambi je storil številne napake, v napadu pa ni pokazal praktično ničesar. Lahko je celo zadovoljen, da je prejel samo tri gole, domači so predvsem v polčasu zapravljali priložnost za priložnostjo.

Povedli so že v tretji minuti, ko je po kotu žoga prišla do Ferdija Kadiogluja, ki ni okleval strelom in ji našel pot v mrežo. Drugi polčas so v prvem katastrofalni gosti začeli bolje, a po protinapadu prejeli drugi zadetek, strelec je bil Jack Hinshelwood, pred tem so gosti zaradi domnevnega igranja z roko domačega igralca zahtevali najstrožjo kazen. Tretji gol je ob koncu tekme dosegel Danny Welbeck.