Nogomet

Brinje nadaljuje pravljico z uvrstitvijo v finale pokala

Radomlje, 22. 04. 2026 20.00 pred 11 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
NK Brinje Grosuplje

Nogometaši Brinja Grosupljega so prvi finalisti pokala Pivovarne Union. Grosupeljčani so v polfinalu v Radomljah premagali Kalcer Radomlje z 1:0 (0:0). V finalu, ki bo 13. maja v Celju, se bodo merili z boljšim iz dvoboja med Bravom in Aluminijem, ki bo v četrtek v Stožicah.

Grosupeljčani so že z uvrstitvijo med četverico pripravili največje presenečenje pokalnega tekmovanja, danes pa so to še oplemenitili s svojim prvim prebojem v finale. Na ne ravno razburljivem obračunu je bil junak Nikola Jovićević z golom v izdihljajih tekme. Brinje, ki se v drugi ligi z Nafto bori tudi za preboj med prvoligaše, je pred tem na poti do polfinala izločilo tudi Maribor in Olimpijo. Radomljani so na drugi strani ostali brez svojega prvega finala, so pa izenačili svoj najboljši dosežek iz sezone 2019/20.

Tekma v Radomljah je uvodoma ponudila precej previdno igro, le domači vratar Samo Pridgar si je privoščil napako, po kateri pa je žoga zletela mimo vrat. Gledalci, ki so napolnili radomeljski športni park, tako v prve pol ure niso videli nobene prave priložnosti, šele v 31. minuti je domači napadalec Vanja Pelko z glavo za malenkost zgrešil cilj. Isti igralec pa je v 36. minuti zadel iz osrčja kazenskega prostora, gol pa ni obveljal, saj je Matej Mamić pred tem naredil prekršek nad Kevinom Benkičem.

Drugi del so nekoliko odločneje začeli Radomljani, v 52. minuti bi lahko Mamić bolje končal obetavno akcijo, a prešibko sprožil proti Jaki Zrnecu v vratih grosupeljske zasedbe. Amadej Marinič je malce pozneje z roba kazenskega prostora žogo poslal čez gol tekmeca, so se pa počasi malce le prebudili tudi gosti, ki pa v prvih 70 minutah niso imeli niti enega strela v okvir vrat.

V 77. minuti je moral Mihaela Antiča na mestu glavnega sodnika zamenjati Mateo Tozan, sicer pa se je nadaljevala previdnejša igra, le v 83. minuti so prvič resneje na tekmi zagrozili Grosupeljčani, a je tudi takrat ostalo pri dogajanju povsem primernih 0:0. V 87. minuti pa so gosti izvedli nov napad, po podaji Marcela Keneta je Nikola Jovićević zadel z glavo za vodstvo in napredovanje drugoligaša. Pri domačih pa je tik pred koncem drugi rumeni karton dobil Enej Klampfer ter tako dokončno razblinil upe domačih po izenačenju.

Izida, polfinale:

- sreda, 22. april:

Kalcer Radomlje - Brinje Grosuplje 0:1 (0:0)

- četrtek, 23. april:

18.30 Bravo - Aluminij

Pred desetimi leti angleški prvaki, zdaj padli v tretjo ligo

Frizer dolgolasega nogometaša izdal zaupne informacije, trener odpuščen

zmerni pesimist
22. 04. 2026 20.44
Ojoj
bibaleze
Portal
Slavna komika Eddie Murphy in Martin Lawrence sta postala dedka
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
Pri 40 letih je prvič postala mama, pri 50 pa igrala Bondovo dekle
Pri 40 letih je prvič postala mama, pri 50 pa igrala Bondovo dekle
zadovoljna
Portal
Viralni posnetek ženske, ki se ni zmenila za Harryja in Meghan
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
To je Neži spremenilo življenje
To je Neži spremenilo življenje
Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači
Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači
vizita
Portal
Zakaj vas napenja, če jeste zdravo
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
cekin
Portal
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
Varčevanje je koristno, a ima svoje omejitve
Varčevanje je koristno, a ima svoje omejitve
Le ena država se lahko popolnoma prehrani sama
Le ena država se lahko popolnoma prehrani sama
moskisvet
Portal
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
dominvrt
Portal
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
okusno
Portal
Najbolj zdrav obrok na svetu? Sestavljajo ga le 4 sestavine
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
voyo
Portal
Kmetija
Modri ogljik
Modri ogljik
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
