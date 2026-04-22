Brinje nadaljuje pravljico z uvrstitvijo v finale pokala

Grosupeljčani so že z uvrstitvijo med četverico pripravili največje presenečenje pokalnega tekmovanja, danes pa so to še oplemenitili s svojim prvim prebojem v finale. Na ne ravno razburljivem obračunu je bil junak Nikola Jovićević z golom v izdihljajih tekme. Brinje, ki se v drugi ligi z Nafto bori tudi za preboj med prvoligaše, je pred tem na poti do polfinala izločilo tudi Maribor in Olimpijo. Radomljani so na drugi strani ostali brez svojega prvega finala, so pa izenačili svoj najboljši dosežek iz sezone 2019/20.

Tekma v Radomljah je uvodoma ponudila precej previdno igro, le domači vratar Samo Pridgar si je privoščil napako, po kateri pa je žoga zletela mimo vrat. Gledalci, ki so napolnili radomeljski športni park, tako v prve pol ure niso videli nobene prave priložnosti, šele v 31. minuti je domači napadalec Vanja Pelko z glavo za malenkost zgrešil cilj. Isti igralec pa je v 36. minuti zadel iz osrčja kazenskega prostora, gol pa ni obveljal, saj je Matej Mamić pred tem naredil prekršek nad Kevinom Benkičem.

Drugi del so nekoliko odločneje začeli Radomljani, v 52. minuti bi lahko Mamić bolje končal obetavno akcijo, a prešibko sprožil proti Jaki Zrnecu v vratih grosupeljske zasedbe. Amadej Marinič je malce pozneje z roba kazenskega prostora žogo poslal čez gol tekmeca, so se pa počasi malce le prebudili tudi gosti, ki pa v prvih 70 minutah niso imeli niti enega strela v okvir vrat.