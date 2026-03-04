Brinje uprizorilo nov šok: V Grosuplju tokrat padla Olimpija

Domači so začeli bolje in povedli v četrti minuti prek Kevina Benkiča . Olimpija je prevladovala v polju, posebej nevarna pa ni bila. V drugem polčasu je bila slika podobna, Olimpija je imela pobudo, domači pa so bili v nekaj akcijah celo nevarnejši. V 83. minuti pa so slednji ostali brez izključenega Matevža Matka , minuto zatem se je z izjemno obrambo izkazal domači vratar Jaka Zrnec , nekaj trenutkov pozneje pa je Benkič na drugi strani zapravil novo lepo priložnost domačih.

Že v sodniškem dodatku se je na hudo jezo gostov in olajšanje utrujenih domačih prižgal namakalni sistem in za nekaj trenutkov prekinil tekmo. Ekipi sta šli v slačilnico in se po nekaj minutah vrnili. Tik pred iztekom dodatka je Vidovšek šel pomagat v anemičen Olimpijin napad, a so domači prišli do žoge, Lazar Ikač je povlekel v kazenski prostor gostov, a nerazumljivo ni streljal proti praktično praznim vratom. Kljub temu za to domači niso bili kaznovani in se veselili preboja v polfinale.

V prvem četrtfinalu so Radomljani v Dekanih po podaljšku premagali Jadran s 4:2. Dvoboj se je sprva odvil po pričakovanjih, saj so mlinarji po golihStanislava Krapuhina v 41. in 50. minuti vodili z 2:0. Toda Primorci se niso predali. Nik Fortuna v 72. in Matija Burin v 77. minuti z bele pike sta izsilila podaljšek. V tem je v 110. minuti Radomljanom novo vodstvo priigral Vanja Pelko, napredovanje pa potrdil Nikola Jojić v 119. minuti.

Radomljani, ki so z uvrstitvijo v polfinale izenačili svoj najboljši dosežek iz sezone 2019/20, ko jih je takrat zaustavila Nafta 1903, se bodo v polfinalu merili z Grosupljami.