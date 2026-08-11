Bristić uradno na Otok, okrepil nekdanje angleške prvake

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Admir Bristrić je nase v zeleno-belem dresu prvič opozoril v sezoni 2022/23, ko se je z Ljubljančani veselil dvojne krone. Po prihodu v Ljubljano iz Rijeke je v svoji prvi sezoni za Olimpijo dosegel štiri zadetke. Sezono pozneje je sodeloval tudi v zgodovinskih kvalifikacijah proti Ludogorcu in Galatasarayju ter v prvi evropski sezoni v UEFA Konferenčni ligi, nato pa sta sledili dve posoji.

V preteklih dveh letih je kot posojeni nogometaš najprej igral v Ukrajini za Polissjo Žitomir, nato pa se je dokazoval še v dresu NK Bravo. V slovenski prvi ligi je nekdanji mladi reprezentant Bosne in Hercegovine za Šiškarje v minuli sezoni dosegel enajst zadetkov.

Admir Bristrić FOTO: Damjan Žibert

Po nedavni vrnitvi v zasedbo Zmajev je z ekipo opravil poletne priprave in nastopil tudi na uvodnih tekmah nove sezone. Po gostujočem dvoboju 2. kroga se je odpravil na Otok, kjer je uspešno prestal zdravniški pregled in podpisal pogodbo z Leicester Cityjem.

"Zelo sem vesel, da sem naredil nov korak v svoji karieri in podpisal za tako velik klub v Angliji. Komaj čakam, da začnem igrati in se dokažem v novem okolju. Seveda bi se rad zahvalil Olimpiji za vse, kar mi je dala v času, ki sem ga preživel v Ljubljani. Hvala vsem soigralcem, trenerjem, zaposlenim v klubu, vodstvu in navijačem za podporo. Olimpiji želim veliko sreče in uspehov tudi v prihodnje," je ob prestopu za uradno klubsko povedal Admir Bristrić.

Necat Aygun FOTO: Damjan Žibert

Športni direktor Necat Aygün: "To je še en velik korak naprej za igralca Olimpije. Admir Bristrić je januarja 2023 kot 20-letnik prišel v naš klub. Njegov razvoj je potekal postopoma in skrbno načrtovano, del tega pa sta bili tudi posoji pri Polissji in Bravu. Po vrnitvi v Ljubljano si je izboril mesto v začetni enajsterici." "Za Admirja je bilo veliko zanimanja, vendar nam je bilo pomembno, da njegov naslednji korak v karieri pride v okolju, kjer bo imel najboljše možne pogoje za nadaljnji razvoj. Z Leicester Cityjem smo našli klub, ki mu lahko ponudi prav to – velik korak naprej in možnost, da nadaljuje svoj razvoj v enem najbolj konkurenčnih nogometnih okolij."

"Admirjev prestop je hkrati potrditev poti, po kateri želimo iti pri Olimpiji: razvijati igralce, ustvarjati vrednost in jim omogočiti, da naredijo naslednji korak na mednarodno sceno. Admirju se želimo zahvaliti za vse, še posebej za njegov doprinos v slovenski ligi, ter mu v naslednjem poglavju kariere želimo vse dobro in veliko uspeha."