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Nogomet

Bristić uradno na Otok, okrepil nekdanje angleške prvake

Ljubljana, 11. 08. 2026 11.24 pred 4 urami 2 min branja 7

Avtor:
M.J.
Admir Bristrić na finalu pokala Maribor – Olimpija

Napadalec Olimpije Admir Bristrić bo kariero nadaljeval na Otoku. Bosanec, ki je dres NK Olimpija Ljubljana oblekel na skupno 56 tekmah in ob tem dosegel šest zadetkov, je pred nadaljevanjem aktualne sezone prestopil v angleški Leicester City, s katerim je sklenil 4-letno pogodbo. Prestop je bil sklenjen v zameno za odškodnino. Višina za zdaj ni znana, mediji pa poročajo, da bodo Angleži za igralca z bonusi odšteli dva milijona evrov.

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Admir Bristrić je nase v zeleno-belem dresu prvič opozoril v sezoni 2022/23, ko se je z Ljubljančani veselil dvojne krone. Po prihodu v Ljubljano iz Rijeke je v svoji prvi sezoni za Olimpijo dosegel štiri zadetke. Sezono pozneje je sodeloval tudi v zgodovinskih kvalifikacijah proti Ludogorcu in Galatasarayju ter v prvi evropski sezoni v UEFA Konferenčni ligi, nato pa sta sledili dve posoji.

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V preteklih dveh letih je kot posojeni nogometaš najprej igral v Ukrajini za Polissjo Žitomir, nato pa se je dokazoval še v dresu NK Bravo. V slovenski prvi ligi je nekdanji mladi reprezentant Bosne in Hercegovine za Šiškarje v minuli sezoni dosegel enajst zadetkov.

Admir Bristrić
Admir Bristrić
FOTO: Damjan Žibert

Po nedavni vrnitvi v zasedbo Zmajev je z ekipo opravil poletne priprave in nastopil tudi na uvodnih tekmah nove sezone. Po gostujočem dvoboju 2. kroga se je odpravil na Otok, kjer je uspešno prestal zdravniški pregled in podpisal pogodbo z Leicester Cityjem.

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"Zelo sem vesel, da sem naredil nov korak v svoji karieri in podpisal za tako velik klub v Angliji. Komaj čakam, da začnem igrati in se dokažem v novem okolju. Seveda bi se rad zahvalil Olimpiji za vse, kar mi je dala v času, ki sem ga preživel v Ljubljani. Hvala vsem soigralcem, trenerjem, zaposlenim v klubu, vodstvu in navijačem za podporo. Olimpiji želim veliko sreče in uspehov tudi v prihodnje," je ob prestopu za uradno klubsko povedal Admir Bristrić.

Necat Aygun
Necat Aygun
FOTO: Damjan Žibert

Športni direktor Necat Aygün: "To je še en velik korak naprej za igralca Olimpije. Admir Bristrić je januarja 2023 kot 20-letnik prišel v naš klub. Njegov razvoj je potekal postopoma in skrbno načrtovano, del tega pa sta bili tudi posoji pri Polissji in Bravu. Po vrnitvi v Ljubljano si je izboril mesto v začetni enajsterici."

"Za Admirja je bilo veliko zanimanja, vendar nam je bilo pomembno, da njegov naslednji korak v karieri pride v okolju, kjer bo imel najboljše možne pogoje za nadaljnji razvoj. Z Leicester Cityjem smo našli klub, ki mu lahko ponudi prav to – velik korak naprej in možnost, da nadaljuje svoj razvoj v enem najbolj konkurenčnih nogometnih okolij."

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"Admirjev prestop je hkrati potrditev poti, po kateri želimo iti pri Olimpiji: razvijati igralce, ustvarjati vrednost in jim omogočiti, da naredijo naslednji korak na mednarodno sceno. Admirju se želimo zahvaliti za vse, še posebej za njegov doprinos v slovenski ligi, ter mu v naslednjem poglavju kariere želimo vse dobro in veliko uspeha."

Razlagalnik

Izraz 'igranje na Otoku' je pogosto uporabljena fraza v slovenskem športnem novinarstvu, ki se nanaša na igranje nogometa v Združenem kraljestvu, zlasti v Angliji. Ime izvira iz geografske lege Velike Britanije, ki je otoška država. Angleška nogometna liga (Premier League) velja za eno najmočnejših, najbolj gledanih in komercialno najuspešnejših nogometnih lig na svetu, zato prestop v tamkajšnji klub za mnoge nogometaše predstavlja vrhunec kariere.

V nogometni terminologiji 'dvojna krona' pomeni, da nogometni klub v isti sezoni osvoji dva najpomembnejša domača naslova. Najpogosteje gre za zmago v državnem prvenstvu in zmago v nacionalnem pokalnem tekmovanju. Osvojitev dvojne krone velja za izjemen dosežek, ki potrjuje prevlado kluba v domačem nogometnem prostoru skozi celotno tekmovalno leto.

UEFA Konferenčna liga je tretje najpomembnejše klubsko nogometno tekmovanje pod okriljem Evropske nogometne zveze (UEFA), ki je bilo ustanovljeno leta 2021. Njen glavni namen je omogočiti večjemu številu klubov iz manjših ali manj razvitih nogometnih lig, da se pomerijo na evropskem odru. Tekmovanje sledi formatu Lige prvakov in Evropske lige ter klubom zagotavlja dodatne izkušnje z mednarodnimi tekmeci ter večjo prepoznavnost na evropskem trgu.

Posoja je dogovor med dvema nogometnima kluboma, pri katerem igralec začasno zamenja sredino. Matični klub, s katerim ima igralec podpisano dolgoročno pogodbo, ga za določeno obdobje (običajno za eno sezono ali pol sezone) prepusti drugemu klubu. Ta praksa se najpogosteje uporablja za mlade igralce, ki v svojem matičnem klubu nimajo dovolj priložnosti za igranje, zato jih pošljejo v drugo okolje, kjer lahko pridobijo dragocene tekmovalne izkušnje in se razvijejo v boljše nogometaše.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI7

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Anion6anion
11. 08. 2026 16.18
In kaj bo z Olimpijo ko prodajo vse igralce?
Odgovori
0 0
pravica1
11. 08. 2026 14.34
Zdaj pa bo za drese…
Odgovori
0 0
yugo13
11. 08. 2026 12.49
Kaj je zdaj Bristić ali Bristrić???
Odgovori
0 0
borjac
11. 08. 2026 12.48
Ubogi , ubogi ... Leicester City.... pojačanje pa tako ???
Odgovori
+3
4 1
Yarmouth lad
11. 08. 2026 14.35
Trenutno so v tretji ligi, tako da je okej...
Odgovori
0 0
Cupko
11. 08. 2026 12.42
Katere igralce pa so v zadnjih dveh letih ustvarili. Bistrič se je uveljavil v Bravu! Ti lastniki nimajo nobene vizije, le to jim je važno, da bodo pobrali čim več denarja iz kluba
Odgovori
+2
2 0
Yarmouth lad
11. 08. 2026 14.36
Ja, filozofira o nacrtnem razvkju igralca, ki je skakal iz olimpije v Ukrajink, v Bravo in nazaj... Pravi geniji so ti Turki...
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0 0
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