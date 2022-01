Britanska policija pridržala Greenwooda zaradi domnevnega posilstva in napada

Manchestrska policija sicer ni potrdila, da gre za nogometaša, so pa v javnost poslali dovolj jasno sporočilo, da je razvidno, da gre za Masona Greenwooda. Poleg tega so pred njegovo hišo opazili policijske avtomobile. "Moški je bil aretiran zaradi suma posilstva in napada, potem ko ga je ženska obtožila nasilja prek slik in videov na družbenih omrežjih. Moški, v svojih 20, ostaja v pridržanju za zaslišanje," so sporočili z manchestrske policije.