Britanski premier zaradi prepovedi plastenk za večkratno uporabo kritičen do Fife

Po mnenju Keirja Starmerja se razlogi za omenjeno odločitev skrivajo predvsem v tem, da želi Fifa še dodatno zaslužiti na navijačih, ki so že tako ali tako slabe volje zaradi preveč navitih cen. "To je enostavno narobe. Mislim, da gre pri vsem skupaj zgolj za služenje denarja, saj si zadeve enostavno drugače ne znam razložiti. Plastenke ne boš mogel prinesti s sabo, a vodo boš lahko kupil na stadionu, ki pa bo zelo draga. Že vstopnice stanejo celo bogastvo in so v mojih očeh precej predrage," je bil kritičen Starmer.

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Fifa je kot razlog za takšen ukrep, ki vzbuja številne pomisleke zaradi vročih poletij v Severni Ameriki, navedla predvsem varnost igralcev in sodnikov. Prvotna pravila so sicer gledalcem dovoljevala, da s sabo prinesejo prazno plastenko, v katero je mogoče naliti do enega litra tekočine. Toda po poročanju Athletica so lastniki vstopnic 2. junija prejeli sporočilo, da to ni več možno. Britanski premier in vodja vladajočih laburistov je ob tem Fifo pozval, naj omenjeni ukrep ponovno preuči in ob tem pomisli na navijače, ki so zapravili ogromno denarja samo zato, da bi si lahko ogledali kakšno izmed tekem na mundialu.

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Pomisleke glede negativnih učinkov na zdravje udeležencev je sicer izrazila tudi strokovna javnost in ob tem izpostavila, da bo devet od 104 tekem na svetovnem prvenstvu odigranih nad temperaturo, ki telesu še omogoča normalno ohlajanje. Fifa sicer na navedene pomisleke odgovarja, da je vnos plastenk na stadione, na katerih bodo odigrane tekme svetovnega prvenstva, že zdaj prepovedan in ob tem dodaja, da s takšnim ukrepom zgolj sledi zdajšnjim pravilom in jih prilagaja za lastno tekmovanje.

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