Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Britanski premier zaradi prepovedi plastenk za večkratno uporabo kritičen do Fife

London, 05. 06. 2026 17.28 pred 20 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
STA
Fifa 2026

Britanski premier Keir Starmer je kritičen do Mednarodne nogometne zveze (Fifa), ki se je odločila, da navijačem na prihajajočem svetovnem prvenstvu ne bo dovolila, da s sabo na stadion prinesejo plastenke za večkratno uporabo. Navijači bodo tako lahko plastenke z vodo kupili zgolj na stadionu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po mnenju Keirja Starmerja se razlogi za omenjeno odločitev skrivajo predvsem v tem, da želi Fifa še dodatno zaslužiti na navijačih, ki so že tako ali tako slabe volje zaradi preveč navitih cen.

"To je enostavno narobe. Mislim, da gre pri vsem skupaj zgolj za služenje denarja, saj si zadeve enostavno drugače ne znam razložiti. Plastenke ne boš mogel prinesti s sabo, a vodo boš lahko kupil na stadionu, ki pa bo zelo draga. Že vstopnice stanejo celo bogastvo in so v mojih očeh precej predrage," je bil kritičen Starmer.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Fifa je kot razlog za takšen ukrep, ki vzbuja številne pomisleke zaradi vročih poletij v Severni Ameriki, navedla predvsem varnost igralcev in sodnikov. Prvotna pravila so sicer gledalcem dovoljevala, da s sabo prinesejo prazno plastenko, v katero je mogoče naliti do enega litra tekočine. Toda po poročanju Athletica so lastniki vstopnic 2. junija prejeli sporočilo, da to ni več možno.

Britanski premier in vodja vladajočih laburistov je ob tem Fifo pozval, naj omenjeni ukrep ponovno preuči in ob tem pomisli na navijače, ki so zapravili ogromno denarja samo zato, da bi si lahko ogledali kakšno izmed tekem na mundialu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pomisleke glede negativnih učinkov na zdravje udeležencev je sicer izrazila tudi strokovna javnost in ob tem izpostavila, da bo devet od 104 tekem na svetovnem prvenstvu odigranih nad temperaturo, ki telesu še omogoča normalno ohlajanje.

Fifa sicer na navedene pomisleke odgovarja, da je vnos plastenk na stadione, na katerih bodo odigrane tekme svetovnega prvenstva, že zdaj prepovedan in ob tem dodaja, da s takšnim ukrepom zgolj sledi zdajšnjim pravilom in jih prilagaja za lastno tekmovanje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Tesno sodelujemo z organizatorji in lokalnimi oblastmi glede blaženja vplivov vročine na navijače, za kar bo poskrbljeno s postajami za pršenje vode, hladilnimi šotori in postajami za hidracijo, ki bodo na voljo v okolici stadionov," so zapisali pri Fifi.

sp 2026 nogomet nogometno sp fifa keir starmer
24ur.com 'Klubi se morajo odpovedati navijačem, ki ne navijajo športno'
24ur.com UEFA ne bo posnemala prakse SP in uvedla obveznih premorov
24ur.com Fifa navijačem prepovedala križarske kostume, mavrične barve spet dovoljene
24ur.com Navijaška vas v Katarju: ladijski kontejnerji za več kot 200 evrov na noč
24ur.com Navijači na celjskem stadionu povzročili razdejanje, kot ga še ni bilo
24ur.com Teden dni do dobrodelne nogometne tekme: kje bodo bivali nogometaši?
24ur.com Britanske oblasti navijačem: Pazite se nemškega piva
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NoriSušan
05. 06. 2026 17.33
Hja čej dnar zravn kva pa druzga
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763