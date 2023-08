Brnić je že odigral zadnjo tekmo v vijoličastem

Iz tabora nogometašev Maribora prihaja novica, da je klub zapustil hrvaški ofenzivni vezist Ivan Brnić, ki je postal novi član grškega Olympiacosa.

icon-expand Marko Šuler FOTO: POP TV

47-kratni grški nogometni prvak je novo moč poiskal v Ljudskem vrtu. Ob sklenitvi dogovora med kluboma je Ivan Brnić postal novi član Olympiacosa. "Nekaj časa smo se soočali s precejšnjim zanimanjem zanj, vendar smo kot pogoj izpostavili, da Ivan ostane z nami do konca evropskega tekmovanja. Želeli smo priti čim dlje, potihoma tudi do skupinskega dela, kar je vedno cilj NK Maribor, vendar je Fenerbahče pomenil previsoko oviro v tem trenutku. Ivan je v enem letu naredil ogromen preskok, z uspešno zgodbo iz druge hrvaške lige do pomembnega člana naše ekipe in odmevnega prestopa h grškemu velikanu. Znova se je izkazalo, kakšen je recept: igrišče, igrišče in še enkrat igrišče, z ogromno odrekanja ter vloženega truda. Ivan je pokazal kakovost, a je tudi značajsko sledil smernicam sodobnega nogometa. Zahvaljujemo se mu za vse, kar je naredil v tako kratkem času za NK Maribor in mu želimo veliko uspeha v nadaljevanju kariere. Nedvomno ima potencial za večje zadeve. Odhaja v zameno za odškodnino, ki ni rekordna, a ni zanemarljiva. Sodi v višji rang, z donosnimi bonusi. Primer Makoumbou dokazuje, da gre za formulo, ki jo je vredno nadaljevati. Olympiacos pa je klub, ki omogoča ob nadaljnjem razvoju tudi možnost donosnih prestopov. Verjamem, da se bo s prestopom Ivanova uspešna zgodba nadaljevala, nam prinaša obvezo, da njegov odhod ustrezno nadomestimo in ne izgubimo na kakovosti na igrišču," je v izjavi za klubsko spletno stran pojasnil športni direktor Marko Šuler.

icon-expand Ivan Brnić na tekmi proti Fenerbahčeju, ki je bila njegova zadnja v vijoličastem dresu. FOTO: Aljoša Kravanja

54 tekem, 11 golov, 15 asistenc. To je učinek Ivana Brnića v vijoličastem dresu.

"Za menoj je čudovito leto v Mariboru. Žal mi je, da se je moralo končati s porazom 0:3 proti Fenerbahčeju. Toda to je življenje, takšen je nogomet. Tukaj sem bil res srečen in zadovoljen, zelo sem napredoval glede treningov ter miselnosti, dozorel sem v igri. Izboljšal sem se v različnih pogledih, psihološko in fizično, po nogometni in življenjski plati. Maribor mi je bil kot druga družina. Tukaj so mi bili omogočeni vsi pogoji, da postanem čim boljši. Zato najbolj obžalujem, da nisem dvignil trofeje z Mariborom, čeprav sem imel priložnost," je ob slovesu od Ljudskega vrta za uradno klubsko spletno stran dejal Ivan Brnić, ki je odigral zadnjo tekmo v vijoličastem proti turškemu, v prihodnje pa bo izpisal nove poglavje pri grškem velikanu.