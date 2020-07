Brozović zaradi preveč promilov ostal brez vozniškega izpita

Italijanska policija mu je začasno prepovedala sodelovanje v prometu kot vozniku, potem ko je ugotovila, da je Hrvat vozil pod vplivom alkohola. Kot je poročanje italijanskega časnika Corriere della Sera povzela hrvaška tiskovna agencija Hina, se je incident zgodil v zgodnjih sobotnih urah, ko je Brozović za volanom svojega avtomobila prestižne znamke Rolls Royce Cullinan zapeljal skozi rdečo luč križišča v bližini nočnega kluba v Milanu.

Brozovića je nato prestregla in ustavila policijska kontrola, policisti pa so Brozovića povabili, da je opravil preizkus alkoholiziranosti, ki je v njegovi sapi pokazal večjo količino alkohola od dovoljene zgornje meje. Italijanski časnik navaja, da je 27-letnik vozil avto z nemškimi registrskimi tablicami in da je zaradi storjenih kršitev ostal brez vozniškega dovoljenja.

Inter bo v ponedeljek gostil Torino na tekmi 32. kroga italijanske serie A. Hrvat je standardni igralec prve ekipe, za zdaj še ni znano, ali ga bo trener nerazzurrov Antonio Conte po tem dogodku pustil na klopi. S 65 točkami so milanski "črno-modri" na četrtem mestu prvenstvene lestvice, le dve točki zaostajajo za tretjeuvrščeno Atalanto Josipa Iličića, tri točke zaostanka pa imajo za Laziom. Vodilni Juventus ima 11 točk prednosti pred Interjem. Te tri zasedbe imajo eno odigrano tekmo več od Interja.