Brozoviću zaradi vožnje pod vplivom alkohola zajetna kazen

Hrvaški nogometni reprezentant in vezist Interja, ki ga kot kapetan na zelenici vodi Slovenec Samir Handanović , je v zgodnjih sobotnih urah začasno ostal brez vozniškega dovoljenja. Tega mu je italijanska policija vzela (za naslednjih šest mesecev), potem ko so ga po vožnji skozi rdečo luč ustavili in ugotovili, da je prekoračil dovoljeno zgornjo mejo vsebnosti alkohola v izdihanem zraku.

Italijanski časnik Corriere dello Sport je v soboto poročal, da je 27-letnik vozil avto znamke Rolls-Royce (vreden naj bi bil kar 300.000 evrov) z nemškimi registrskimi tablicami in da je zaradi storjenih kršitev začasno ostal brez vozniškega dovoljenja.

To sicer ni prvi prometni 'greh' Brozovića. Hrvaški 24sata.hrporoča, da je pred štirimi leti na ulicah Velike Gorice dvakrat prešel rdečo luč na semaforju in kasneje prav tako napihal. In to brez vozniškega dovoljenja, ki mu je bilo odvzeto dva meseca pred tem.