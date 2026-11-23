Besede Karla-Heinza Rummeniggeja o Jamalu Musiali odmevajo po nogometnem svetu FOTO: Profimedia

Münchenski Bayern je nastal na idealih nemške odličnosti in neizprosnosti. Na tej podlagi je tudi ustvaril vse uspehe, ki ga trenutno delajo nedvomno največji nogometni klub v domovini ter enega največjih na svetu. V poplavi velikih klubov, ki obsedeno iščejo povratek na pota stare slave, si Bavarci nikoli zares niso privoščili, da ne bi sodili v sam vrh nogometne smetane. To so dosegli z odličnimi športnimi potezami, ki so plod pragmatičnega in premišljenega odnosa do igralcev in navijačev. Prav ta je zadnje dni pokazal svoj "grd" obraz, ko je vodstvo šestkratnih evropskih prvakov spregovorilo o Jamalu Musiali. 23-letnik je prejšnje poletje utrpel grd zlom gležnja, zaradi katerega je bil primoran izpustiti pol leta akcije. Letos poleti pa so javnost pretresli prizori s prijateljske tekme, na katerih je Nemec izgubil nadzor nad lastnim telesom in se zgrudil na tla. Musiala je takrat razkril, da trpi za nevrološko motnjo, zaradi katere so podobni napadi postali del vsakdana.

Jamal Musiala FOTO: AP

Po poročanju nemških medijev je v ponedeljek doživel nov napad, ki je v pisarnah Bayerna sprožil nov val zaskrbljenosti in negotovosti. Te je v svoji izjavi najlepše ponazoril Karl-Heinz Rummenigge: "Nobena skrivnost ni, da ima Musiala s klubom sklenjeno pogodbo, ki vsebuje ogromne količine denarja. Ima težave z zdravjem, dobro moramo oceniti situacijo in razmisliti, kako jo bomo rešili. Mislim, da je to popolnoma razumljivo," je povedal legendarni Nemec in nadaljeval v podobnem slogu. "Res je, da nas skrbi. Domnevamo, da je malo verjetno, da se bo kadarkoli vrnil na raven, ki jo je nekoč dosegal. Težko si predstavljam, da ga bo kakšen klub želel kupiti v teh okoliščinah. Razmisliti moramo o finančnih posledicah," so se glasile besede Rummeniggeja, ki so upravi Bayerna nakopale gnev številnih navijačev. Potrdil je izjavo, ki jo je dan pred tem podala še ena legenda Bavarcev, ki zdaj sedi v pisarnah, Uli Hoeness. Nogometni svet je šestkratnim evropskim prvakom očital predvsem pomanjkanje empatije do igralca, ki je nekoč veljal za njihovega največjega dragulja. Ta v tem trenutku preživlja izredno težko obdobje, tako v profesionalnem kot tudi v zasebnem življenju.

Michael Olise in Jamal Musiala FOTO: Profimedia

Zgroženi odzivi nogometnega sveta

Najbolj so odmevale besede mednarodnega sindikata profesionalnih nogometašev (FIFPRO). V njih so pri organizaciji udarili čez vodstvo Bavarcev, ki se do lastnega igralca vedejo izredno hladno: "FIFPRO je močno zaskrbljen zaradi ponavljajočih se javnih izjav vodilnih predstavnikov Bayerna, ki v času okrevanja Jamala Musiale po poškodbi postavljajo pod vprašaj njegovo pogodbo. Častni predsednik, predsednik uprave in nekdanji predsednik uprave so v kratkem času vsi javno izrazili dvome o njegovem statusu. Po mnenju FIFPRO gre za usklajen pritisk na Musialo in njegove zastopnike pred morebitnimi pogajanji. "Klub Bayernovih razsežnosti bi moral ravnati drugače oziroma bolje." "Poudarjamo, da ima Bayern odgovornost skrbeti za dobrobit Musiale. Pri sindikatu opozarjajo, da lahko negotovost glede prihodnosti negativno vpliva na duševno zdravje nogometašev, še posebej v obdobju okrevanja po poškodbi. Javne razprave o njegovem zdravstvenem stanju in prihodnosti po njihovem mnenju ta pritisk le še stopnjujejo. Morebitna odprta vprašanja glede pogodbe bi moral klub reševati v zasebnih pogovorih z igralcem in njegovimi zastopniki," so še povedali.

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