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Nogomet

Brutalen napad na hrvaškega nogometnega sodnika v Osijeku

Osijek, 07. 08. 2026 12.13 pred 3 dnevi 1 min branja 5

Avtor:
Lu.M
Tihomir Pejin

V Osijeku je v petek zjutraj prišlo do neljubega incidenta. V bližini Gradskega stadiona sta dva neznanca hudo pretepla moškega, ki je utrpel številne poškodbe. Kot se je izkazalo, je šlo za poznanega hrvaškega nogometnega sodnika Tihomirja Pejina. 43-letnik je bil odpeljan v osiješki klinični center, kjer je prejel zdravniško pomoč.

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Očividci so bili v petek zjutraj priča pretepu, ki polni naslove medijev pri naših južnih sosedih. Blizu osiješkega stadiona sta dva neznanca brutalno pretepla nekdanjega priznanega nogometnega sodnika Tihomirja Pejina. Ujela naj bi ga pri jutranjem teku, za napad pa sta uporabljala teleskopske palice.

Po poročanju očividcev ga je eden od napadalcev dohitel na električnem skiroju, medtem ko je drugi sledil in nadaljeval napad. Hrvatu, ki trenutno opravlja vlogo sodnika za VAR, so na pomoč priskočili mimoidoči, eden je z glasnim trobljenjem napadalce odgnal. Vzrok za pretep še ni znan, policija pa preiskuje ozadje. Pejin je bil lani imenovan za direktorja osiješkega letališča.

"Ne vem, zakaj sem napaden, niti kdo me je napadel. Upam, da bo policija našla storilce," se je na kratko oglasil hrvaški sodnik.

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KOMENTARJI5

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
anko46
07. 08. 2026 16.07
To so novice! Kaj ne bi raje kaj napisali o koupciji, ne delu določenih zdravnikov, ne delu vlade, zapravljanju državnega denarja za privat avte
Odgovori
+1
2 1
HitraVeverca
07. 08. 2026 13.15
0 fucks given, res. Komu mar, raje razkrijte korupcijo in prisilite koga, da gre sedet...
Odgovori
+2
4 2
manga
07. 08. 2026 12.41
To je del programa proslave Oluje.Torej dovoljeno.
Odgovori
+8
10 2
jugatneme
07. 08. 2026 12.57
Tako vi in vam podobni mislijo, kaj čmo....
Odgovori
-1
3 4
Delavec_Slo
07. 08. 2026 12.39
IN KAKE VEZE IMA TA MODEL S SLOVENIJO!
Odgovori
+13
13 0
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