Brutalen napad na hrvaškega nogometnega sodnika v Osijeku

Očividci so bili v petek zjutraj priča pretepu, ki polni naslove medijev pri naših južnih sosedih. Blizu osiješkega stadiona sta dva neznanca brutalno pretepla nekdanjega priznanega nogometnega sodnika Tihomirja Pejina. Ujela naj bi ga pri jutranjem teku, za napad pa sta uporabljala teleskopske palice.

Po poročanju očividcev ga je eden od napadalcev dohitel na električnem skiroju, medtem ko je drugi sledil in nadaljeval napad. Hrvatu, ki trenutno opravlja vlogo sodnika za VAR, so na pomoč priskočili mimoidoči, eden je z glasnim trobljenjem napadalce odgnal. Vzrok za pretep še ni znan, policija pa preiskuje ozadje. Pejin je bil lani imenovan za direktorja osiješkega letališča.

"Ne vem, zakaj sem napaden, niti kdo me je napadel. Upam, da bo policija našla storilce," se je na kratko oglasil hrvaški sodnik.