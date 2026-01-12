Naslovnica
Nogomet

Brutalen prekršek brez zadržkov in doživljenjska prepoved igranja

Ljubljana, 12. 01. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Brutalen prekršek v četrti indonezijski nogometni ligi

Nogomet je igra, ki v igralcih in navijačih vzbuja ogromno strasti. Nekateri znajo to strast nadzirati in jo produktivno usmeriti v čim boljše predstave na zelenicah in tribunah. V indonezijski četrti nogometni ligi smo bili priče obratnem pristopu neotesanca, ki si je zaradi brutalnega prekrška brez zadržkov prislužil visoko finančno kazen in doživljenjsko prepoved igranja.

Doživljenjske prepovedi so zelo redke v profesionalnem nogometu, a brez zadržkov lahko trdimo, da si jo je nogometaš indonezijskega kluba PS Putra zaslužil. Prekršek, s katerim je napadel nasprotnika, se je zgodil julija lani, ko je njegovo moštvo zaostajalo s 4:1.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vidno razdraženi Muhammad Hilmi Gimnastiara je poskušal do žoge priti pred nasprotnikom in igralcem Perseta Tulungagunga Firmanom Nugraho, a si je med tekom proti žogi premislil in spremenil tarčo. Vrgel se je v zrak, dvignil nogo in nasprotnika močno udaril v prsi. Sodnik v tem primeru ni mogel storiti napake, hitro je segel v žep in prijel rdeči karton ter ga pokazal Gimnastiari, ki ni kazal znakov obžalovanja. Nugraha je utrpel resno poškodbo, ki bi lahko dolgoročno vplivala na njegovo zdravje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njegov klub je takoj po tekmi prekinil njegovo pogodbo. Tu se seveda ni končalo, saj se je tudi disciplinska komisija indonezijske nogometne zveze lotila preiskave. Zdaj so prišli do zaključka, da je bil napad Gimnastiare nameren, izjemno nasilen in je predstavljal resno grožnjo varnosti nasprotnika. "Taka dejanja nimajo mesta v športu, ne glede na raven tekmovanja," so pri indonezijski nogometni zvezi zapisali v izjavi za javnost. Z doživljenjsko prepovedjo igranja je indonezijska nogometna zveza želela vsem nogometašem na vseh ravneh poslati jasno sporočilo, da takih dejanj ne bo trpela.

Muhammad Hilmi Gimnastiara brutalen prekšek nogomet indonezija

Raphinha junak Barcelone v superpokalu

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
