Brutalen prekršek brez zadržkov in doživljenjska prepoved igranja

Doživljenjske prepovedi so zelo redke v profesionalnem nogometu, a brez zadržkov lahko trdimo, da si jo je nogometaš indonezijskega kluba PS Putra zaslužil. Prekršek, s katerim je napadel nasprotnika, se je zgodil julija lani, ko je njegovo moštvo zaostajalo s 4:1.

Vidno razdraženi Muhammad Hilmi Gimnastiara je poskušal do žoge priti pred nasprotnikom in igralcem Perseta Tulungagunga Firmanom Nugraho, a si je med tekom proti žogi premislil in spremenil tarčo. Vrgel se je v zrak, dvignil nogo in nasprotnika močno udaril v prsi. Sodnik v tem primeru ni mogel storiti napake, hitro je segel v žep in prijel rdeči karton ter ga pokazal Gimnastiari, ki ni kazal znakov obžalovanja. Nugraha je utrpel resno poškodbo, ki bi lahko dolgoročno vplivala na njegovo zdravje.

