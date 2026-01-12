Brutalen prekršek brez zadržkov in doživljenjska prepoved igranja

Doživljenjske prepovedi so zelo redke v profesionalnem nogometu, a brez zadržkov lahko trdimo, da si jo je nogometaš indonezijskega kluba PS Putra zaslužil. Prekršek, s katerim je napadel nasprotnika, se je zgodil julija lani, ko je njegovo moštvo zaostajalo s 4:1.
Vidno razdraženi Muhammad Hilmi Gimnastiara je poskušal do žoge priti pred nasprotnikom in igralcem Perseta Tulungagunga Firmanom Nugraho, a si je med tekom proti žogi premislil in spremenil tarčo. Vrgel se je v zrak, dvignil nogo in nasprotnika močno udaril v prsi. Sodnik v tem primeru ni mogel storiti napake, hitro je segel v žep in prijel rdeči karton ter ga pokazal Gimnastiari, ki ni kazal znakov obžalovanja. Nugraha je utrpel resno poškodbo, ki bi lahko dolgoročno vplivala na njegovo zdravje.
Njegov klub je takoj po tekmi prekinil njegovo pogodbo. Tu se seveda ni končalo, saj se je tudi disciplinska komisija indonezijske nogometne zveze lotila preiskave. Zdaj so prišli do zaključka, da je bil napad Gimnastiare nameren, izjemno nasilen in je predstavljal resno grožnjo varnosti nasprotnika. "Taka dejanja nimajo mesta v športu, ne glede na raven tekmovanja," so pri indonezijski nogometni zvezi zapisali v izjavi za javnost. Z doživljenjsko prepovedjo igranja je indonezijska nogometna zveza želela vsem nogometašem na vseh ravneh poslati jasno sporočilo, da takih dejanj ne bo trpela.
