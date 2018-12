Buenos Aires (spet) na nogah: navijači Boce z ekipo vse do letališča

Tekmo naj bi si v živo ogledala tudi največja nogometna zvezdnika tega tisočletja, Argentinec Lionel Messi in Portugalec Cristiano Ronaldo. Messi, član Barcelone, ki mu je River zaradi težav z rastjo v mladosti famozno obrnil hrbet, naj bi tekmo spremljal v zasebni loži Argentinske nogometne zveze, medtem ko je Juventusov napadalec Ronaldo svoj prihod na nekoč domači Bernabeu v zadnjem hipu odpovedal.

Začela se je medijska vojna med domačinom River Platom , Boco, Južnoameriško nogometno zvezo (Conmebol) in Mednarodno nogometno zvezo (Fifa). River je namreč ostro nasprotoval prestavitvi povratne tekme na nevtralno prizorišče, vodilni v klubu pa še naprej vztrajajo, da nasprotujejo selitvi na madridski stadion Santiago Bernabeu.

Več tisoč navijačev Boce Juniors je z glasnim navijanjem spremljalo avtobus z nogometaši članskega moštva, ki se je podalo v Madrid na povratno tekmo finala pokala Libertadores . Po remiju na težko pričakovanem prvem obračunu mestnih rivalov (2:2) , ki so ga zaradi težav z vremenom za dan prestavili, so povratni obračun na osrednjem državnem stadionu Monumental v Buenos Airesu konec novembra odpovedali zaradi napada na taisti avtobus nogometašev s stadiona La Bombonera.

Prizor iz Buenos Airesa: navijači Boce so obkolili avtobus s svojimi ljubljenci.

Morda je bil tudi to razlog, da so navijači Boce precej številčenje pospremili odhod ekipe trenerja Barrosa Schelottana letališče v bližnji Ezeizi. Boca se bo na povratno tekmo finala več dni pripravljala v Madridu, v sredo popoldne po slovenskem času pa so se na pot podali tudi člani Riverja, a kot že rečeno tako glasne navijaške podpore niso bili deležni.