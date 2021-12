Buffon: Juventus je s prihodom Ronalda izgubil svoj DNK

Prvo leto po prihodu Ronalda Gianluigija Buffona ni bilo več v Juventusu, saj je odšel v Pariz k PSG-ju, že naslednje leto pa se je vrnil v Torino. "Ne morem reči, kaj se je zgodilo. Ko sem se vrnil, sem dve leti delal z Ronaldom in dobro sva sodelovala, toda mislim, da je Juventus izgubil tisti DNK, da je bil ekipa. Ko smo prišli v finale Lige prvakov leta 2017, mislim, da smo bili izkušena ekipa in bili smo zelo enotni. Imeli smo tisto tekmovalnost znotraj ekipe za mesto v prvi enajsterici. In to smo izgubili s prihodom Ronalda," je v pogovoru za TUND priznal Buffon.