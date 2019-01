Buffon: Ko sem igral proti njemu ... Takrat sem se začel zavedati ...

"Še posebej ob eni priložnosti sem se začel zavedati, da sem že pošteno v letih," je v pogovoru za francoske medije v smehu priznal dolgoletni, izjemno uspešni čuvaj mreže italijanske izbrane vrste, s katero se je leta 2006 na SP v Nemčiji veselil osvojitve naslova svetovnih prvakov. Gianluigi Buffon se je po dolgih letih igranja za 'svoj' Juventus v spoštljivi starosti za profesionalnega nogometaša odločil za nepričakovano potezo z odhodom k Paris Saint Germainu, s katerim bo skušal osvojiti še zadnji veliki gral, ki mu manjka v klubski karieri - elitno ligo prvakov. "Juve (Juventus, op. a.) je bil moj način življenja, ta klub obožujem, a potreboval sem nov, velik izziv. PSG z vsemi izjemnimi nogometaši in ambicioznim trenerjem Thomasom Tuchlom veliko obeta, zato sem prepričan, da bi nam že v tej sezoni lahko uspel veliki met z osvojitvijo lige prvakov. A po drugi strani se zavedam, da so tudi naši največji konkurenti izjemno kakovostna moštva, ki gojijo podobne ambicije našim. Zagotovo nam do konca sezone ne bo lahko," je izpostavil priljubljeni 'Gigi', ki je v nadaljevanju pogovora navedel trenutek, ko se mu je zazdelo, da je napočil pravšnji trenutek za slovo od nogometnih zelenic.

Sin od Enrica Chiese?

"Bilo je pred kratkim na eni od tekem, ko se je na nasprotni strani zelenice pojavil mladenič z imenom Federico Chiesa. Najprej sem za trenutek zastal, po zaključnem sodnikovem žvižgu pa sem nemudoma stopil do fanta in ga vprašal, ali ni slučajno sin od mojega nekdanjega soigralca pri Parmi s konca 90 let prejšnjega stoletja Enrica Chiese. Federico mi je odgovoril pritrdilno in takrat sem se prvič resneje začel soočati z dejstvom, da sem preprosto star. Toda še vedno sem aktiven, saj je nogomet moj najljubši hobi,"je zanimivo anekdoto, ki bi skoraj postregla z zaključkom nepozabne kariere velikega nogometaša in človeka, novinarjem zaupal Buffon.