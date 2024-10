'Buffon mi je pokazal, da ni vse samo v fokusu in treningu'

Vratar mlade slovenske reprezentance Martin Turk ima pri 21 letih za seboj zanimivo nogometno pot. Med kaljenjem v mladinskih selekcijah Kopra je leta 2019 na njegova vrata potrkala Parma, pri kateri je dočakal debi v članski konkurenci ravno v času, ko je za klub branil tudi legendarni Gianluigi Buffon. Sledili sta posoji k Reggiani in Sampdorii, letos poleti pa je Parmi pomahal v slovo in se podal na Poljsko. Prepričal ga je ambiciozni projekt enega največjih klubov v državi Rucha iz Chorzowa.

OGLAS

Martin Turk je kot kapetan pomagal mladi izbrani vrsti do zgodovinskega uspeha. Na Slovaškem bo lahko postal njen rekorder po številu nastopov. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Martin Turk se je z reprezentanco do 21 let pred kratkim veselil zgodovinskega uspeha – prve uvrstitve na Euro skozi kvalifikacije. Na turnirju, ki ga bo prihodnje poletje gostila Slovaška, bo imel kapetan reprezentance priložnost, da postane mož z največ nastopi v zgodovini. Ta rekord si trenutno lasti Janezu Pišek s 24 nastopi. Leta 2003 rojeni Turk pa se lahko z zavidljivi izkušnjami pohvali tudi na klubski ravni. Ruch Chorzow je že njegov četrti klub, odkar je poleti 2019 zapustil mladinske vrste Kopra. Takrat je podpisal za Parmo, se najprej kalil v rezervni ekipi (tako imenovani Primaveri), potem pa v sezoni 2021/2022 dočakal priložnost v prvi ekipi. Na Buffona zgolj lepi spomini V Serie B je debitiral 22. februarja na gostovanju v Pisi, ko je bil ob prvem vratarju Gianluigiju Buffonu poškodovan tudi rezervni Simone Colombi. Dolgoletnega vratarja Juventusa takrat ni bilo v kadru, a se je prav na tisti tekmi močno vtisnil v Turkov spomin. "Ne bi vsak prišel na ogrevanje, ti stal ob strani in dajal nasvete ter ti na koncu zaželel srečno. Zelo mi je pomagal. Vsakemu mlademu nogometašu želi pomagati in ga vzeti pod svoje okrilje, zato pa je takšna legenda," se legende svojega poklica spominja 21-letni Koprčan. Pojasnil je, da mu je Buffon ogromno pomagal pri mentalni pripravi na tekme in treninge. "Znal se je pošaliti. Pokazal mi je, da ni vse samo v fokusu in treningu. Ko pa se začne delati, je bil vedno na sto odstotkih. Tudi to, kako voditi ekipo in stati za njo, sem vzel od njega." Prvi del intervjuja, v katerem smo se dotaknili uspeha z mladinsko reprezentanco:

Krst med elito pri nekdanjem klubu Srečka Katanca V naslednji sezoni je bil Turk dvakrat posojen. Najprej je deset nastopov zbral za tretjeligaša Reggiana, v drugem delu sezone pa je storil kar dva koraka naprej in branil za Sampdorio, ki je bila v velikih finančnih težavah in se je borila za obstanek med italijansko elito. "Situacija ni bila najbolj rožnata. Tri mesece nisem dobil plače. Nekaterim je zamujala še dlje. Potem tudi rezultatov ni bilo. Sploh se ni vedelo, ali bo klub izpadel ali razpadel. Na koncu so nam tri ali štiri dni pred zadnjim rokom poravnali vse obveznosti, tako da klub ni šel v stečaj," se spominja Turk, ki ga je takrat kot trener vodil legendarni Dejan Stanković. Turkov debi v Serie A proti Juventusu:

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Je zelo kvaliteten trener, a je imel res težko delo. Ostal mi je v zelo dobrem spominu. Je temperamenten, a zna dobro voditi in taktično pripraviti ekipo. Tudi zaradi njega sem se na igrišču počutil zelo dobro." Turkov veliki trenutek je prišel 12. marca na gostovanju pri Juventusu. "To je bila zame velika prelomnica," je z nasmeškom na obrazu podoživel debi med italijansko elito, ki mu je ostal v zelo dobrem spominu, čeprav je ob porazu prejel kar štiri zadetke (4:2). "Že samo, ko prideš na stadion tako velikega kluba, je nekaj posebnega. V prvem polčasu so nas stisnili in hitro zadeli. V drugem polčasu sem imel kar nekaj lepih obramb, ubranil sem dve ali tri 'smrtne'. Že to je bilo nekaj velikega."

Martin Turk je na devetih tekmah v dresu Rucha prejel 11 zadetkov. Trikrat je ohranil mrežo nedotaknjeno. FOTO: Profimedia icon-expand

Klic poljskega velikana z jasnim ciljem Sampdoria je na koncu izpadla v drugo ligo, Turk pa se je po štirih nastopih med elito vrnil k Parmi, a priložnosti za igro ni dobil. Kljub temu ga v klubu niso želeli poslati na novo posojo, saj so v njem videli ustrezno zamenjavo v primeru poškodbe prvega vratarja. Ob manku igralnih minut mu je bila vrnitev med elito v slabo uteho. Odločil se je, da si poišče novo sredino, in na njegova vrata je potrkal Ruch iz Chorzowa. Ruch velja za padlega velikana poljskega nogometa, ki se lahko pohvali s kar 14 naslovi državnega prvaka, a je imel v zadnjem obdobju velike finančne težave. V letošnji sezoni nastopa v drugi ligi, potem ko je lani izpadel iz elitne Ekstraklase. Turk je v Chorzow prišel kot odmevna okrepitev. "Poljski mediji so pisali, da je Ruch okrepil vratar z izkušnjami iz Serie A. Res je, da se je kar veliko govorilo o mojem prihodu," se spominja. Parma si je ob tem zagotovila 50 odstotkov od Turkovega naslednjega prestopa. V klubu so napovedovali ekspresno vrnitev med elito, a so imeli predvsem na začetku velika rezultatska nihanja. Turku je bilo to še težje spremljati zaradi dejstva, ker znova ni igral. "Na začetku so mi rekli, naj pridem čim prej iz Parme. Sam sem prevozil 1300 kilometrov, da bi prišel za prvo tekmo, ampak me niso uspeli pravočasno registrirati, tako da je branil rezervni vratar. Potem je bil na drugi tekmi najboljši igralec ekipe. Branil je še tretjo, in četrto, potem pa sem le dobil priložnost."

Ruch Chorzow trenutno igra domače tekme na stadionu Slaski, ki je s kapaciteto 54 tisoč drugi največji v državi. FOTO: Profimedia icon-expand