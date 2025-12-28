Buffon mlajši zaigral proti klubu svojega legendarnega očeta

Louis Buffon FOTO: Profimedia

Louis Buffon si kuje svojo pot v nogometnem svetu, pri kateri zgolj delno hodi po stopinjah svojega legendarnega očeta Gianluigija Buffona. Louis za razliko od očeta namreč igra v napadu, kar pomeni, da je njegova glavna naloga doseganje zadetkov in ne preprečevanje le-teh, kot je to odlično počel nekdanji svetovni prvak v vratih Juventusa. Prav tako se je odločil, da bo zastopal domovino svoje mame Alene Šeredove, zaradi česar smo ga lahko videli v dresu češke mladinske reprezentance, v katerem je na zadnjem reprezentančnem premoru zablestel, ko je dosegel dva "hat-tricka" v enem tednu.

Čeprav zaenkrat še ni oblekel legendarnega modrega dresa Italije, klubski nogomet vseeno igra na Apeninskem polotoku, letos je v članski selekciji debitiral v dresu povratnice med italijansko elito, Pise. V Serie A je zaenkrat zbral zgolj 29 minut, a to pri njegovih rosnih 18 letih starosti ni nič čudnega. Kot je usoda želela, je 13 od 29 minut vpisal na zadnji ligaški tekmi, prav proti nekdanjemu klubu svojega očeta Juventusu. Stara dama je na gostovanju v mestu poševnega stolpa prišla do težko priigrane zmage. Vodstvo je varovancem Luciana Spallettija šele v 73. minuti prinesel gol branilca Pierra Kaluluja.

Louis Buffon na tekmi proti Juventusu FOTO: Profimedia

Domači strateg Alberto Gilardino je v 84. minuti, lovu za izenačenjem, potegnil potezo, ki je zaigrala na strune src mnogih italijanskih nogometnih sladokušcev. V igro je poslal Buffona, stavek, ki se ga bo morala nogometna javnost na apeninskem polotoku še navaditi. Legendarni Gianluigi seveda v igri ni velikokrat vstopil, praktično od začetka do konca svoje bogate kariere je bil srce obrambe, najprej v Parmi, nato pa skoraj dve desetletji tudi v Juventusu. O njegovih predstavah v dresu reprezentance pa najbrž ni potrebno izgubljati besed. Mlajši Buffon je svoje prve nogometne korake storil prav v mladinski šoli stare dame, kjer pa ni dobil prave priložnosti, tako da se je preselil k Pisi. Zavoljo nogometne romantike si veliko navijačev seveda želi, da bi se enkrat vrnil v svoj "matični" klub in si tudi sam nadel legendarni črno-beli dres, kot njegov oče pred toliko leti.