Buffon ob slovesu Casillasa: Hvala ti, brez tebe bi bilo vse manj smiselno

V torek je konec svoje profesionalne športne poti naznanil eden od najboljših vratarjev vseh časov Iker Casillas. Španec je bil ljubljenec številnih navijačev in je osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, zato so čustvena sporočila ob njegovem slovesu kar deževala. Oglasili so se tudi Gianlugi Buffon, Lionel Messi in celo Jose Mourinho.

icon-expand Gianluigi Buffon in Iker Casillas. FOTO: AP "Pravijo, da nas konkurenca dela boljše, a nas ne more narediti perfektne. Morda naju je prav to zasledovanje perfektnosti naredilo takšne, kot sva. Iker, hvala ti. Brez tebe bi bilo vse manj smiselno," je v kar nekoliko filozofskem sporočilu – v stilu Erica Cantonaja – na Twitterju zapisal Gianluigi Buffon. Za španskiASse je od Ikerja Casillasa poslovil tudi BarceloninLionel Messi, ki je dejal: "Morda se je res upokojil, a status legende si je zagotovil že dolgo pred tem. Bil je eden najboljših posameznikov španskega prvenstva, na reprezentančni ravni pa je osvojil vse. Iker, priznam ti, da si bil eden najzahtevnejših nasprotnikov. Najino rivalstvo je bilo nekaj posebnega, potisnilo naju je na novo raven." 'Odločitev nikoli ni bila osebna'

Oglasil pa se je tudi Jose Mourinho, ki je dejal, da sta s Casillasom skozi leta popravila medsebojni odnos. Spomnimo, prav Portugalec je bil tisti, ki je legendarnega Španca pri Real Madridu postavil v vlogo rezervnega vratarja, namesto njega pa je več priložnosti dobival Diego Lopez. "Bil je izjemnega pomena za Real Madrid in špansko reprezentanco, pa tudi za nogomet na splošno. Zaradi najinega profesionalizma sva imela težaven odnos, a odločitev, da ga postavim na klop, nikoli ni bila osebna. Zaradi njegove inteligentnosti in zrelosti nama je skozi leta uspelo vzpostaviti iskren, prijateljski odnos," je prav tako za ASpojasnil Mourinho.