Buffon po koncu sezone zapušča Juventus

V letošnji sezoni je Buffon zbral 12 nastopov za torinskega velikana in prejel sedem zadetkov. V karieri je za Parmo, Juventus in Paris Saint-Germain zbral 928 nastopov, za italijansko reprezentanco pa je dres oblekel 176-krat. Z azzurri je bil svetovni prvak leta 2006 v Nemčiji, skupaj pa je petkrat nastopil na SP in štirikrat na evropskih prvenstvih.

V klubski karieri je bil desetkrat prvak Italije z Juventusom in enkrat francoski državni prvak s PSG, nikoli pa ni osvojil lige prvakov. V finalu najbolj kakovostnega evropskega klubskega tekmovanja je igral trikrat, nekdanji pokal Uefa pa je osvojil s Parmo v sezoni 1998/99.

Petkrat je bil izbran še za najboljšega vratarja na svetu.