Buffon pred več kot 15 leti napovedal italijansko nogometno krizo

Rim, 22. 11. 2025 12.23 | Posodobljeno pred eno minuto

L.M.
Ikona italijanskega nogometa Gianluigi Buffon je odkrito spregovoril o stanju najpomembnejše postranske stvari v svoji domovini. Legendarni vratar je že pred 15 leti napovedal težave, s katerimi se Italijani ukvarjajo danes. Za neuspehe reprezentance krivi predvsem politike in tiste na vodilnih položajih.

Gianluigi Buffon je svojo nogometno pot sklenil pred več kot dvema letoma. 47-letnik, ki ga večina smatra za enega izmed najboljših vratarjev vseh časov, je še naprej vpet v nogometno zgodbo svoje države. Trenutno opravlja vlogo vodje delegacije v italijanski reprezentanci, ki si še ni zagotovila mesta na prihajajočem svetovnem prvenstvu.

Gennaro Gattuso in Gianluigi Buffon
Gennaro Gattuso in Gianluigi Buffon FOTO: AP

Varovanci Gennara Gattusa si bodo morali svojo vstopnico za mundial, ki bo na sporedu poleti 2026, priigrati v dodatnih kvalifikacijah. Njihov prvi nasprotnik bo reprezentanca Severne Irske. Če si privoščijo spodrsljaj, bo to tretje zaporedno svetovno prvenstvo, ki se bo odvilo brez njih. Buffon je podobno situacijo napovedal že pred 15 leti.

Poleti 2010 so Italijani v Južni Afriki doživeli pravo katastrofo, ko so končali na zadnjem mestu svoje skupine. Ob povratku v domovino je legendarni vratar izjavil: "Naredili smo nekaj napak, o tem ni dvoma. A pozor, čez nekaj let bomo slavili kvalifikacije na svetovno prvenstvo, ne pa osvojitev naslova svetovnih prvakov."

Buffon pa izpadu Italije leta 2010
Buffon pa izpadu Italije leta 2010 FOTO: AP

Buffon je skoraj preroško napovedal stanje, ki smo mu v Italiji priča danes. Azzurri so leta 2021 osvojili naslov evropskih prvakov, kar je seveda precejšen obliž na rane svetovnih prvenstev, a kljub temu sta dva zaporedna neuspešna kvalifikacijska ciklusa za državo, ki je toliko dala nogometu, enostavno nesprejemljiva.

"Videl sem, kaj se dogaja, spremembe so se odvijale hitreje, kot je bilo pričakovano. Nisem želel, da si zatiskamo oči in pripovedujemo pravljice za lahko noč," je o svoji napovedi povedal 47-letnik.

Gianluigi Buffon
Gianluigi Buffon FOTO: AP

Da bi videli spremembe v pravo smer, se mora v državi Roberta Baggia in Paola Maldinija konkretno preurediti sistem. Za to pa so potrebne reforme, ki pa si jih, po Buffonovih besedah, vodilni možje ne upajo sprejeti: "Dvajset let smo mislili, da so nogometni uspehi naša božja pravica, da bodo trajali v nedogled. Potrebujemo korenite spremembe in odločitve, za katere pa naši politiki nimajo dovolj poguma."

Vratar, ki je z Italijo leta 2006 osvojil naslov svetovnih prvakov, pa na prihodnost ne gleda s prav veliko mero optimizma: "Čez deset let boste intervjuvali novega Buffona, ki bo stal na mojem mestu. Postavljali mu boste enaka vprašanja, on pa vam bo podajal enake odgovore."

gianluigi buffon italija sp 2026
