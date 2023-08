Legendarni Buffon se vrača v reprezentanco

"To je velik dan za Gigija, ki se vrača domov. On je ikona našega nogometa in zelo posebna oseba," je zapisal predsednik zveze Gabriele Gravina.

Vratar italijanske ekipe, svetovnega prvaka iz leta 2006 in evropskega podprvaka iz 2012, bo na novem položaju debitiral v začetku septembra na kvalifikacijskih tekmah za EP 2024 proti Severni Makedoniji in Ukrajini.