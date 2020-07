Buffon se vrača v šolske klopi: Zaradi petega letnika že 30 let 'poslušam' starše

"Moram zaključiti peti letnik. Starši me že 30 let sprašujejo, kdaj mislim to storiti," je v pogovoru z bivšim italijanskim odbojkarskim reprezentantom Giacomom Sintinijem priznal Gianluigi Buffon. Legendarni vratar Juventusa je še dodal, da se v šolske klopi vrača po koncu nogometne poti: "Ko končam s profesionalnim igranjem, si bom vzel prosto leto, da se lahko v popolnosti posvetim šoli. Starše že 30 let poslušam, da bi šolanje v vsakem primeru moral končati, zato bom to tudi storil."

Prav pridobivanje novega znanja je ena od treh stvari, ki Buffona po njegovih besedah osrečujejo:"Da imam srečno razmerje z ženo in otroki. Da svoje delo opravljam, tako kot se od mene pričakuje. In da se učim novih stvari. To je kot zalivanje rastline, v sebi čutim, da z učenjem rastem. To so tri stvari, ki me naredijo srečnega."