Buffon spregovoril o depresiji: Za nekaj mesecev je vse izgubilo smisel

Gianluigi Buffon je z Juventusom osvojil devet naslovov v Serie A, medtem ko se mu je naslov v Ligi prvakov vedno znova izmuznil. 40-letnik se je po koncu minule sezone in 656 tekmah preselil v Paris Saint-Germain, zdaj pa je v intervjuju za Vanity Fairrazkril, s kakšnimi težavami se je soočal, ko je kot najdražji vratar vseh časov prestopil iz Parme k torinski "stari dami".

BUFFON

"Za nekaj mesecev je vse izgubilo pomen. Zdelo se je, kot da nikomur ni mar zame, mar jim je bilo le za nogometaša, ki sem ga predstavljal,"je izjavil Buffon. "Zdelo se je, kot da so vsi spraševali po Buffonu, nihče pa po Gigiju."

Ko je težave zaupal trenerju, se je vse spremenilo

Vse skupaj se je za nekdanjega svetovnega prvaka, ki je naslov z Italijo osvojil na SP 2006 v Nemčiji, spremenilo, ko je pri 25 letih trenerju vratarjev pri Juventusu dejal, da ni sposoben igrati na naslednji tekmi.

"Šel sem do Ivana Bordona, trenerja vratarjev, in mu rekel: 'Ivano, naj se (Antonio) Chimenti začne ogrevat in naj se pripravi na igro. Jaz nisem pripravljen.' Doživel sem napad panike in nisem bil v stanju, da bi odigral tekmo. Če ne bi šel skozi to izkušnjo, ta oblak in te težave z drugimi ljudmi, se morda nikoli ne bi izvil iz tega,"se spominja Buffon.