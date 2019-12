Buffon ujel Maldinija in prehitel Del Piera: Nisem še rekel zadnje. Lovim nove rekorde

Cristiano Ronaldo in Gianluigi Buffon

Gianluigi Buffon je v elitnem razredu italijanskega nogometa debitiral 19. novembra 1995, ko je v dvoboju proti Milanu branil gol Parme. Star je bil 17 let in 295 dni, zanimivo pa je, da že v svojem debiju ni prejel gola. S Parmo je leta 1999 osvojil pokal Uefa in italijanski pokal.

Da se je izenačil s Paolom Maldinijem, pa ni bil edini Buffonov rekord na tekmi s Sampdorio. V dresu Juventusa je odigral 479. tekmo in za eno prehitel dolgoletnega rekorderja Alessandra Del Piera. V Juventus se je sicer preselil leta 2001, z njim osvojil devet naslovov državnega prvaka. V želji, da bi postal tudi zmagovalec lige prvakov, se je leta 2018 preselil k PSG-ju, a se je po razočaranju hitro vrnil v Torino. "Imam še veliko motivov. Ne počutim se starega, ne počutim se nemočnega. Mislim,da lahko Juventusu še naprej pomagam pri lovu na nove naslove. Še bom vztrajal, trenutno sploh še ne razmišljam o koncu kariere. Lovil bom nove rekorde" je Gazzetti Dello Sportzaupal neuničljivi Buffon.

Za reprezentanco je 41-letni vratar odigral 176 tekem, leta 2006 je bil z njo tudi svetovni prvak.