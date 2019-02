Buffon v skrbeh: Nevarno je, ker ne bo Neymarja

"Vsako leto si mislim, da je morda prav to leto, ko bom osvojil Ligo prvakov. Toda zdaj mineva že 24 let, od kar poskušam zmagati v LP," je povedal Gianluigi Buffon na novinarski konferenci. "A to je zelo težko. Moraš imeti tudi nekaj sreče. Za nas je to poseben trenutek, ker se je Neymarpoškodoval," je pristavil 41-letni vratar, ki v tej sezoni večinoma brani le v elitni Ligi prvakov. "Za nas je Neymar zelo pomemben, saj je storil neverjetne stvari za to ekipo v zadnjih treh mesecih. Za nas je nevarno, da ga nimamo," je strah izrazil Buffon, ki bi mu vsi soigralci, pa tudi nasprotniki najverjetneje zelo privoščili eno redkih lovorik, ki mu še manjka.