Bulat trdi: Korona mi je uničila prestop v Barcelono

Kot pišejo Sportske novostiso bili na tekmah Šibenika v preteklosti prisotni Barcelonini skavti, kjer so ocenjevali Bulatov talent in se odločili, da je dovolj dober material za slovito Barcelono. A to je finančno zelo močno prizadela pandemija novega koronavirusa, zato je ponujena pogodba s strani katalonskega velikana kasneje padla v vodo. "Takratni športni direktor Eric Abidal me je marca čakal na Camp Nouu, pogodba je bila že pripravljena. Imeli smo letalske vozovnice za ponedeljek, a so se meje zaprle v petek zvečer, leti so bili odpovedani. Še smo se slišali z ljudmi iz Barcelone, a na koncu do podpisa pogodbe ni prišlo. Sezone so se prekinile v večini lig, Barcelona je suspendirala vse posle, Abidal pa je medtem odšel s funkcije športnega direktorja," je v intervjuju za Sportske novosti poudarilMarko Bulat.