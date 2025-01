Včeraj junak, danes bedak: 'Kvaradona' v Neaplju ni zaželen, odhaja v Pariz

V Napoliju so se na svoj način odzvali na govorice, ki Kvaratskhelio povezujejo z odhodom v Pariz.

Spomnimo, Khvicha Kvaratskhelia se je med svetovne nogometne zvezde izstrelil v predlanski sezoni, ko je z 12 goli in 13 podajami pomagal Napoliju do presenetljivega naslova italijanskega prvaka. Lanska sezona je bila za Neapeljčane skromnejša, a je Gruzijec kljub temu zmogel zavidanja vrednih 11 golov in osem asistenc.

V letošnji se Napoli pod Antoniom Contejem znova bori za naslov prvaka, s tekmo več je sam na vrhu Serie A. Kvaratskhelia je doslej sodeloval pri osmih zadetkih in je bil v prvem delu sezone eden najpomembnejših članov ekipe, zato bi bil njegov odhod za Napoli nedvomno velik udarec.