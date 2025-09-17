Bundes Cup – Fužine znova zaživele v znamenju nogometa in skupnosti

Tretja izvedba malonogometnega spektakla Bundes Cup je še enkrat dokazala, da Fužine niso le blokovsko naselje, temveč srce slovenske nogometne strasti. Na legendarnem igrišču "Bundes" so se v sončnem vremenu zbrale množice obiskovalcev, ki so uživali v vrhunskem nogometu, bogatem srečelovu, odličnem ambientu in spremljevalnem programu za vse generacije.

Finale je postreglo z izjemnimi obračuni – tako v kategoriji za veterane kot v članskem, kjer so nove generacije nogometašev dokazale, da se tradicija malega nogometa v Fužinah močno prebuja. Posebno veselje so prinesli tudi najmlajši: otroci so se zabavali na napihljivih gradovih in igriščih, hkrati pa navdušeno spremljali svoje športne vzornike.

"Bundes Cup je tako postal več kot le tekmovanje – postal je festival športa, druženja in skupnosti. Po treh uspešno izvedenih turnirjih je jasno: nogomet se po 20 letih v velikem slogu vrača na fužinska igrišča. Vzdušje, energija in polne tribune kažejo, da je Bundes znova prostor, kjer se pišejo zgodbe prijateljstva, sanj in novih uspešnih generacij nogometašev," piše v uradnem sporočilu za javnost.

"Ponosni smo, da vračamo najmlajše nazaj na igrišča in da se skupaj družimo ob nogometu. Že zdaj komaj čakamo naslednji Bundes Cup, ki se bo po predvidevanjih ponovno odvil konec maja ali začetek junija 2026, kjer bomo ponovno ustvarili nepozabne športne trenutke za vse generacije," med drugim piše na uradno spletni strani organizatorja prireditve.