Bundes Cup je postal malonogometna 'religija'

FOTO: Damjan Žibert
"Bundes – Srce Fužin", kjer nogomet ni le igra, ampak način življenja. V največjem slovenskem blokovskem naselju Fužine, na legendarnem igrišču "Bundes", pišejo zgodbe, ki povezujejo generacije in dajejo otrokom ter mladostnikom priložnost za svetlejšo prihodnost. Igrišče "Bundes" ni zgolj betonska ploščad med stolpnicami. Je simbol prijateljstva, trdega dela in sanj, ki jih mladi uresničujejo skozi šport. Tukaj so prve korake naredili številni slovenski nogometni profesionalci, ki se še vedno radi vračajo domov – zdaj kot vzorniki mladim.
Turnir Bundes ni zgolj tekmovanje, temveč dogodek s pomenom. S pomočjo sponzorjev in partnerjev namreč zbirajo sredstva za pomoč otrokom in mladostnikom, ki se soočajo s težavami pri odraščanju, z namenom, da najdejo varno zatočišče v športu. Cilj je, da nikogar ne prepustijo ulici, temveč da skozi nogomet gradijo skupnost, vrednote in priložnosti. Turnir "Bundes Cup" se vrača tudi v septembru. Poletni nogometni vrvež bo (je) zamenjal jesenski športni utrip, vendar bo dogodek ostal enako vznemirljiv, poln akcije in predvsem – povezanosti skupnosti.
Majski turnir zadetek v polno, bo podobno s septembrskim?
Letošnji jesenski turnir bo ponovno priložnost za vse ljubitelje nogometa, da se zberejo na ulicah in pokažejo svoje spretnosti. Tekmovanje, ki ponuja priložnost tako začetnikom kot tudi izkušenim igralcem, bo še naprej temeljilo na športnem duhu, prijateljstvu in povezanosti med ekipami. Udeleženci bodo imeli priložnost pokazati svoje talente, uživati v igri in deliti nepozabne trenutke z drugimi strastnimi nogometaši.
