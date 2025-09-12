Svetli način
Nogomet

Bundes Cup je postal malonogometna 'religija'

Ljubljana, 12. 09. 2025 10.38 | Posodobljeno pred 8 dnevi

S tekmami v veteranski konkurenci se je začel eden bolj prepoznavnih malonogometnih turnirjev za rekreativce pri nas. Turnir poteka v ljubljanskih Fužinah. Poleg glavnega turnirja za odrasle bodo tudi tokrat organizirali turnir za otroke. To bo odlična priložnost za mlade nogometaše, da pokažejo svoje talente, se zabavajo in postanejo del te izjemne športne skupnosti. In ker gre za prireditev z močno izraženo dobrodelno noto, ni razloga za odsotnost ...

Bundes Cup 2025 v mesecu maju.
Bundes Cup 2025 v mesecu maju. FOTO: Damjan Žibert

"Bundes – Srce Fužin", kjer nogomet ni le igra, ampak način življenja. V največjem slovenskem blokovskem naselju Fužine, na legendarnem igrišču "Bundes", pišejo zgodbe, ki povezujejo generacije in dajejo otrokom ter mladostnikom priložnost za svetlejšo prihodnost. Igrišče "Bundes" ni zgolj betonska ploščad med stolpnicami. Je simbol prijateljstva, trdega dela in sanj, ki jih mladi uresničujejo skozi šport. Tukaj so prve korake naredili številni slovenski nogometni profesionalci, ki se še vedno radi vračajo domov – zdaj kot vzorniki mladim.

Turnir Bundes ni zgolj tekmovanje, temveč dogodek s pomenom. S pomočjo sponzorjev in partnerjev namreč zbirajo sredstva za pomoč otrokom in mladostnikom, ki se soočajo s težavami pri odraščanju, z namenom, da najdejo varno zatočišče v športu. Cilj je, da nikogar ne prepustijo ulici, temveč da skozi nogomet gradijo skupnost, vrednote in priložnosti. Turnir "Bundes Cup" se vrača tudi v septembru. Poletni nogometni vrvež bo (je) zamenjal jesenski športni utrip, vendar bo dogodek ostal enako vznemirljiv, poln akcije in predvsem – povezanosti skupnosti.

Spomin na majski turnir, ki je bil zadetek v polno.
Spomin na majski turnir, ki je bil zadetek v polno. FOTO: Damjan Žibert

Majski turnir zadetek v polno, bo podobno s septembrskim?
Letošnji jesenski turnir bo ponovno priložnost za vse ljubitelje nogometa, da se zberejo na ulicah in pokažejo svoje spretnosti. Tekmovanje, ki ponuja priložnost tako začetnikom kot tudi izkušenim igralcem, bo še naprej temeljilo na športnem duhu, prijateljstvu in povezanosti med ekipami. Udeleženci bodo imeli priložnost pokazati svoje talente, uživati v igri in deliti nepozabne trenutke z drugimi strastnimi nogometaši.

