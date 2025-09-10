Svetli način
Nogomet

Bundes Cup - pred durmi malonogometni spektakel v Fužinah

Ljubljana, 10. 09. 2025 13.04 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Avtor
M.J.
Turnir "Bundes Cup" se vrača tudi v septembru. Poletni nogometni vrvež bo zamenjal jesenski športni utrip, vendar bo dogodek ostal enako vznemirljiv, poln akcije in predvsem – povezanosti skupnosti.

Letošnji jesenski turnir bo ponovno priložnost za vse ljubitelje nogometa, da se zberejo na ulicah in pokažejo svoje spretnosti. Tekmovanje, ki ponuja priložnost tako začetnikom kot tudi izkušenim igralcem, bo še naprej temeljilo na športnem duhu, prijateljstvu in povezanosti med ekipami. Udeleženci bodo imeli priložnost pokazati svoje talente, uživati v igri in deliti nepozabne trenutke z drugimi strastnimi nogometaši.

Spomin na maj 2025 in odlično organizacijo Bundes Cupa.
Spomin na maj 2025 in odlično organizacijo Bundes Cupa. FOTO: Bundes Cup 2025

Maja turnir povsem uspel
Maja so pod streho uspešno spravili enega (naj)bolj prepoznavnih malonogometnih turnirjev za rekreativce pri nas. Turnir Bundes Cup je potekal v ljubljanskih Fužinah. Poleg glavnega turnirja za odrasle so letos prvič organizirali tudi turnir za otroke. Bundes Cup 2025, šlo je za drugo izvedbo turnirja, ki je v začetku maja v dveh dneh privabil okoli 2000 radovednežev, je tudi priložnost za mlade nogometaše, da pokažejo svoje talente, se zabavajo in postanejo del te izjemne športne skupnosti. 

Šlo je hkrati tudi za prireditev z močno izraženo humanitarno noto. In vse ob prisotnosti predsednika NZS Radenka Mijatovića, kar je veliko priznanje za marljive organizatorje tradicionalne športno-dobrodelne prireditve. Prvi mož NZS je tudi letos obljubil obisk.

