Prihod predsednika NZS veliko priznanje organizatorjem

Pod streho je eden (naj)bolj prepoznavnih malonogometnih turnirjev za rekreativce pri nas. Turnir Bundes Cup je potekal v ljubljanskih Fužinah. Poleg glavnega turnirja za odrasle so letos prvič organizirali tudi turnir za otroke. Bundes Cup 2025, šlo je za drugo izvedbo turnirja, ki je v dveh dneh privabil okoli 2000 radovednežev, je priložnost za mlade nogometaše, da pokažejo svoje talente, se zabavajo in postanejo del te izjemne športne skupnosti. Šlo je hkrati tudi za prireditev z močno izraženo humanitarno noto. In vse ob prisotnosti predsednika NZS Radenka Mijatovića, kar je veliko priznanje za marljive organizatorje tradicionalne športno-dobrodelne prireditve.

Z neverjetno energijo, soncem in tudi nekaj dežnimi kapljami je pod streho še en nepozaben Bundes Cup na Novih Fužinah. V dveh dneh je staro in mlado uživalo v vrhunskem nogometu, od razburljivih skupinskih tekem do napetih playoff obračunov. Ob igrišču pa je bilo živahno in sproščeno: navdušeno navijanje, odlična hrana, največje napihljivo igralo v Sloveniji in predvsem izjemna skupnost ljudi, ki ustvarja srce tega dogodka.

Turnir ima močno izraženo dobrodelno noto.

Ob zaključku Bundes Cupa 2025 so doživeli še posebno čast – pokale najboljšim ekipam je osebno podelil predsednik Nogometne zveze Slovenije, Radenko Mijatović. Njegove pohvale organizaciji in navdušenje nad dogodkom so za organizatorja (dobrodelne) prireditve velik poklon in motivacija za naprej.

Bundes Cup 2025 je torej presegel vsa pričakovanja in postal več kot le turnir – postal je simbol povezovanja, športnega duha in skupne strasti do igre. Letošnji turnir je pritegnil številne ekipe iz različnih koncev Slovenije, ki so se pomerile v glavnem turnirju ter v otroških kategorijah U10 in U12. Kljub tekmovalnosti je bil poudarek na fair playu, spoštovanju in skupnem doživetju. Ob igrišču so obiskovalci uživali v bogatem spremljevalnem programu: od napihljivih igral, plesnih nastopov, okusne hrane in pijače do srečelova z bogatimi nagradami.

Priznanja in pokale najboljšim je podelil predsednik NZS Radenko Mijatović in zelo pohvalil organizacijo tradicionalnega in predvsem dobrodelnega turnirja v Fužinah.

Poseben obisk in priznanje