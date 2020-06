Leipzig brez pomoči Kampla do zanesljive gostujoče zmage, Werner spet med strelci

Kevin Kampl je sicer odpotoval na gostovanje v Köln, a konec tedna ni treniral zaradi težav z ukleščenim živcem, tako da je bil njegov nastop vprašljiv. In res, nekdanji slovenski nogometni reprezentant je tekmo, ki je bila za Leipzig zelo pomembna, saj se krčevito bori za preboj v Ligo prvakov, začel s klopi. Gostje so (pričakovano) od prve minute pritisnili in bili uvodoma že zelo nevarni pred vrati domačega čuvaja mreže Tima Horna, ki pa je bil v zelo zanesljiv in je ekipo uspešno obvaroval pred hitrim rezultatskim zaostankom.Takoj, ko so ubranili uvodni nalet tekmecev, so nogometaši Kölna po pol protinapadu povedli. Sprva je gostujoči vratar Peter Golacs še preprečil najhujše, a je odbitek v gol spremenil Kolumbijec John Cordoba. Gol je na domače nogometaše vplival blagodejno, že tako pred tekmo niso imeli Demoklejevega meča nad glavo, saj se nahajajo v varni coni sredine lestvice, povsem drugačno breme rezultata pa so imeli gostje iz Leipziga, saj jim je vsaka točka zelo dragocena v boju za Ligo prvakov. Nogometašem Leipziga, ki so se po zmagah proti Tottenhamu že uvrstili v četrtfinale Lige prvakov, je uspelo hitro izenačiti, ko je bil po podaji ŠpancaAngelinha z glavo uspešen Čeh Patrik Schick. Bikom je uspel popoln rezultatski zasuk še v prvem polčasu, saj je v situaciji ena na ena z domačim čuvajem mreže odlično reagiral Francoz Christopher Nkunku in gostje so že na odmor odšli s prednostjo (1:2).