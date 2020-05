Havertz spet opozoril nase z odločilnim golom za zmago 'farmacevtov'

Bayer Leverkusen, ki je v prejšnjem krogu na domačem igrišču doživel neprijeten poraz proti Wolfsburgu, je v boju za uvrstitev v Ligo prvakov osvojil tri točke, a ni imel lahkega dela. Domači so se pomaknili v obrambo, dobro stali na igrišču, v prvem delu si gostje kljub veliki terenski premoči niso pripravili resne priložnosti. Edino pravo v prvem delu so imeli tik pred odhodom na odmor nogometaši Freiburga, po protinapadu je sam pred vratarja Lukaša Hradeckyja prišel Lucas Höler, toda streljal je mimo gola.

Drugi del je Leverkusen začel bolj odločno, hitro je zbral toliko strelov na tekmečeva vrata kot v 45 minutah prvega polčasa, premoč pa kronal v 54. minuti. Jamajčan Leon Bailey je žogo lepo podal do Kaija Havertza, ta pa jo je med nogami vratarja poslal v mrežo, čeprav je bil obkrožen z dvema branilcema. Nemški reprezentant je poskrbel za svojevrsten rekord, postal je prvi, ki je v elitni nemški ligi dosegel 35 golov že pred dopolnjenim 21. letom. "Lekarnarji", ki so se vsaj začasno prebili na tretje mesto prvenstvene razpredelnice, za drugouvrščeno Borussio Dortmund zaostajajo le za točko, so na koncu še trepetali za zmago. Freiburg je pritisnil, imel še eno veliko priložnost, toda vratar Hradecky je ne najboljši strel Nilsa Petersena odbil v kot.

Kampl le z lažjo poškodbo, a še vprašljiv za Köln

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Kevin Kampl, ki je sredi tedna izpustil tekmo svoje ekipe v nemški ligi zaradi težav z mišico, ni huje poškodovan. Trener Leipziga Julian Nagelsmannje sporočil, da gre za lažjo poškodbo, ni pa še zanesljivo, ali bo lahko igral na naslednji tekmi v ponedeljek v Kölnu. Kampl je bil na bolniški zadnjega pol leta, a se je po "koronapremoru" uspešno vrnil v prvo postavo Leipziga. Nastopil je na prvih dveh tekmah po oživitvi Bundeslige in bil pomemben člen svoje ekipe, v sredo pa je manjkal na tekmi z berlinsko Hertho, čeprav je bil predviden za prvo postavo.

Klub je takrat sporočil, da je imel Kampl težave z mišico, v petek pa je Nagelsmann na novinarski konferenci Leipziga pred tekmo naslednjega kroga Bundeslige pojasnil, da poškodba ni hujša, nastop Kampla pa po drugi strani tudi še ni zanesljiv.

"Ne gre za hujšo poškodbo mišice, težava je bolj zaradi ukleščenega živca. Treniral je že po individualnem programu, upam, da se bo jutri že lahko pridružil moštveni vadbi. Upam, da bo lahko v ponedeljek z nami, veliko bi nam pomenil v ekipi," je o Kamplu dejal Nagelsmann. Leipzig je z neodločenim izidom 2:2 s Hertho zapravil priložnost, da bi se povzpel na drugi mesto v ligi. Po petkovi zmagi Leverkusna (56) je četrti s 55 točkami, Dortmund jih ima 57, vodilni Bayern pa 64.

Dortmundsko krizo s poškodbami poglobil še Dahoud

Mahmoud Dahoud, srednji vezist dortmundske Borussie, je zaradi poškodbe že končal sezono. Štiriindvajsetletni Sirijec si je koleno poškodoval na torkovem derbiju nemške lige proti Bayernu, zaradi nje je moral tudi predčasno zapustiti igro. Dahoud se je na seznamu poškodovanih igralcev Borussie pridružil Erlingu Haalandu, Marcu Reusu, Nicu Schulzuin Dan-Axlu Zagadouju, vsi omenjeni v nedeljo ne bodo mogli pomagati ekipi na gostovanju pri Paderbornu. Borussia bo zagotovo najbolj pogrešala Norvežana Haalanda, ki se je prav tako poškodoval na derbiju proti Bavarcem, ko je nesrečno trčil v sodnika.

Izid 29. kroga 1. nemške Bundeslige:

Freiburg ‒ Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)

Havertz 54.

Lestvica: 1. Bayern 64 točk, 2. Borussia (D) 57, 3. Leverkusen 56 (+1), 4. Leipzig 55, 5. Borussia (M) 53, ... 8. Freiburg 38 (+1), ... 15. Mainz 28, 16. Fortuna 27, 17. Werder 22 (-1), 18. Paderborn 19.